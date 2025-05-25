COMPUTEX 2025台北直擊｜Acer多款AI筆電、電競新品　首推智能戒指AI翻譯耳機

Acer在台北COMPUTEX 2025中推出多項注目新品。

Acer在台北COMPUTEX「晒冷式」展出多項新品，除了有一系列AI及電競筆記型電腦，還有多款電腦主機、顯示卡、顯示器、投影機，甚至連品牌首款智能戒指及AI翻譯耳機都有！

AI筆電系列 Swift Edge 14 AI筆記型電腦為COMPUTEX Best Choice Award得主之一，備有Intel Core Ultra 9處理器、14吋 3K OLED觸控式屏幕，超輕機身以鎂鋁合金物料製作，重量不足1kg，更是有高達48 TOPS的Copilot+PC。 另一款Copilot+PC的Aspire 16 AI可選擇配備Intel Core Ultra、AMD Ryzen AI 300系列處理器或Snapdragon X平台。Snapdragon X版本採用最新的省電ARM矽晶片架構，電池續航力最高可使用28小時，最高45 TOPS同樣支援各種AI功能。



5070電競筆電 電競產品更加豐富，包括PREDATOR TRITON 14 AI及PREDATOR HELIOS NEO 14 AI筆電，前者為Copilot+ PC，最高搭載Intel Core Ultra 9處理器288V、NVIDIA GeForce RTX 5070筆電GPU和14.5吋OLED WQXGA+觸控顯示器。後者搭載最高Intel Core Ultra 9 285H處理器、NVIDIA GeForce RTX 5070筆電GPU，以及5th Gen AeroBlade 3D Fan冷卻技術，更有一款《奪寶奇兵》特別版可選。



專業顯示器 顯示器方面Acer都有大量新品，除了有Predator 500Hz 4K QD-OLED系列電競屏幕、兩款Nitro Google TV電競屏幕，亦有一款6K解像度、可作觸控控制的Acer ProCreator PE320QXT；以及兩款23.8吋及15.6吋可摺便攜式FHD雙屏幕。另外還有一款幾個月前推出的全球最細小超短焦投影機PD1520Us，6000流明可投射100吋FHD畫面，更可以在投影上進行觸控。

進軍智能穿戴 會場上Acer亦有展出兩款智能穿戴，包括AI TransBuds翻譯耳機，除了是少有全通訊App兼容的耳機，更能在對方不需使用耳機的情況下，進行雙向即時語音翻譯，暫時支援15種語言。FreeSense Ring智能戒指有AI健康監測功能，而且免訂閱費使用。

