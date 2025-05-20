COMPUTEX 2025台北直擊　ASUS ROG新出分離式電競鍵盤、48克羽量級滑鼠

COMPUTEX 2025｜ASUS ROG的攤位人頭湧湧，展出全系列電競新品及人氣產品。

台北國際電腦展COMPUTEX 2025今日正式開鑼， 今年不少品牌都推出特色的電競產品。華碩ASUS ROG的新品更在Best Choice Award 2025中獲得多項「最佳產品類別獎」，包括一款Falcata分離式無線電競鍵盤、超輕量電競滑鼠ROG Harpe ll Ace無線電競滑鼠及去年推出的ROG Zephyrus G14電競筆電。

搭載ROG第二代HFX磁軸系統，採用全新Snap-Fit軸心設計，配合加大磁鐵模組及霍爾感測器，按鍵及觸發更加穩定精準，可辨識達0.01毫米的軸距變化。透過ROG SpeedNova 8K無線技術，2.4GHz無線模式下有8000Hz輪詢率，並提供長達610小時的電池壽命。

超輕量滑鼠

另一款ROG Harpe II Ace電競滑鼠，為ASUS與電競選手Demon1合作開發，滑鼠用生物尼龍物料製作，比上代更輕巧了11%，只重48克，的側壁向內逐漸變細，更容易抬起，而調整過的傾斜度令手部更平衡和穩定。略微降低的頂部可使用指尖抓握進行更精細的微調，同時仍為爪式使用者提供堅實的手掌支撐。側邊按鈕的位置和角度亦有調整，減少意外誤按的機會。

配備最新42,000 DPI ROG AimPoint Pro光學感測器，玻璃軌道技術提供順滑手感。ROG Omni 接收器支援2.4GHz模式，利用ROG SpeedNova 8K無線技術和新一代MCU晶片提供即時迅速的真正無線8000Hz輪詢率效能。

