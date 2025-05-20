COMPUTEX 2025台北直擊　ASUS ROG新出分離式電競鍵盤、48克羽量級滑鼠

台北國際電腦展COMPUTEX 2025今日正式開鑼， 今年不少品牌都推出特色的電競產品。華碩ASUS ROG的新品更在Best Choice Award 2025中獲得多項「最佳產品類別獎」，包括一款Falcata分離式無線電競鍵盤、超輕量電競滑鼠ROG Harpe ll Ace無線電競滑鼠及去年推出的ROG Zephyrus G14電競筆電。
分離式鍵盤
ASUS ROG Falcata磁軸鍵盤為75%配置，可以正常使用或是左右完全分離，部分遊戲只使用左邊鍵盤，就可以加大滑鼠移動空間。底部腳柱亦可以多角度調整，按用家習慣自行調校合適角度。而且鍵盤能有線及無線連接，更加靈活。
搭載ROG第二代HFX磁軸系統，採用全新Snap-Fit軸心設計，配合加大磁鐵模組及霍爾感測器，按鍵及觸發更加穩定精準，可辨識達0.01毫米的軸距變化。透過ROG SpeedNova 8K無線技術，2.4GHz無線模式下有8000Hz輪詢率，並提供長達610小時的電池壽命。
超輕量滑鼠
另一款ROG Harpe II Ace電競滑鼠，為ASUS與電競選手Demon1合作開發，滑鼠用生物尼龍物料製作，比上代更輕巧了11%，只重48克，的側壁向內逐漸變細，更容易抬起，而調整過的傾斜度令手部更平衡和穩定。略微降低的頂部可使用指尖抓握進行更精細的微調，同時仍為爪式使用者提供堅實的手掌支撐。側邊按鈕的位置和角度亦有調整，減少意外誤按的機會。
配備最新42,000 DPI ROG AimPoint Pro光學感測器，玻璃軌道技術提供順滑手感。ROG Omni 接收器支援2.4GHz模式，利用ROG SpeedNova 8K無線技術和新一代MCU晶片提供即時迅速的真正無線8000Hz輪詢率效能。
其他電競產品
其他展出的產品包括聯乘《初音未來》限定電競產品系列，包括TUF Gaming K3 Gen II鍵盤、Mini滑鼠、P1電競鼠墊、H1 Gen II電競耳機。另外亦有AI驅動的ASUS ROG Rapture GT-BEI9000AI Wi-Fi 7三頻路由器、聯乘DOOM The Dark Ages特別版GeForce RTX 5080顯卡等等。