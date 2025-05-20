COMPUTEX 2025台北直擊｜MSI浮世繪Prestige 13 AI+筆電　 人手繪製限量推出

台北COMPUTEX 2025中另一個注目攤位為微星MSI，新推出的筆記型電腦MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition，以日本經典藝術家葛飾北齋的浮世繪作品《神奈川沖浪裡》作為電腦外型，由人手逐件手繪製作，成為攤位中的焦點。另外早前推出的Mercedes-AMG特別版亦有兩款新作，以及即將推出一系列全新Logo的商務款筆電，耳目一新。
浮世繪特別版筆電
MSI與歷史悠久的日本知名漆器品牌OKADAYA合作，打造Prestige 13 AI+浮世繪特仕版筆電，更獲COMPUTEX Best Choice肯定。以山中漆器傳統工藝人工逐層繪製而成，將葛飾北齋的浮世繪作品《神奈川沖浪裡》畫在電腦上，每部獨一無二，全球限量1000部。另亦有展示兩款全新的「匠心工藝系列」筆電，相當豪華。
筆電最高可配置Intel Core Ultra 9處理器，13.3吋2.8K OLED屏幕並有VESA DisplayHDR True Black認證，鋁合金外殼只有990克重，亦是Copilot+PC AI筆電。雖未有公布價錢，但相信一定不便宜。
AMG款式新版
MSI與Mercedes-AMG推出兩款全新聯名力作Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport及Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport，包括新出的銀色版本。前者搭載AMD處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列，後者則搭載Intel處理器及4K OLED面板。兩款筆電皆融入專屬聯名標誌與AMG經典圖騰、筆電專用保護套、滑鼠及滑鼠墊等聯名配件。
斯文商務系列
另外MSI也首度揭露未來商務系列筆電的嶄新ID設計概念，全新系列機款採用更流線圓弧且極簡的設計，是MSI有史以來最纖薄的筆電產品，最薄僅有13.9mm，部分更有反芒設計。配備高階OLED顯示螢幕，支援次世代的觸控手寫技術，將以往主打電競產品有完全不一樣的感覺。
其他電競新品
MSI強項電競類產品則包括首款27吋2K 500Hz QD-OLED電競顯示器，搭載Samsung Display 最新第三代QD-OLED面板，具備500Hz更新率。MEG Vision X AI PC內置AI Robot功能，可利用Agentic AI進行AI控制、AI檔案處理及AI助理等。MSI MPG 271QR QD-OLED X50是全球首款設有AI Care感應器的顯示屏，即時真人感應技術可偵測用家，無人使用時自動關閉螢幕或啟動 OLED螢幕保護功能，減低燒烘機會。