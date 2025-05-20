COMPUTEX 2025台北直擊｜MSI浮世繪Prestige 13 AI+筆電　 人手繪製限量推出

台北COMPUTEX 2025中另一個注目攤位為微星MSI，新推出的筆記型電腦MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition，以日本經典藝術家葛飾北齋的浮世繪作品《神奈川沖浪裡》作為電腦外型，由人手逐件手繪製作，成為攤位中的焦點。另外早前推出的Mercedes-AMG特別版亦有兩款新作，以及即將推出一系列全新Logo的商務款筆電，耳目一新。

浮世繪特別版筆電

MSI與歷史悠久的日本知名漆器品牌OKADAYA合作，打造Prestige 13 AI+浮世繪特仕版筆電，更獲COMPUTEX Best Choice肯定。以山中漆器傳統工藝人工逐層繪製而成，將葛飾北齋的浮世繪作品《神奈川沖浪裡》畫在電腦上，每部獨一無二，全球限量1000部。另亦有展示兩款全新的「匠心工藝系列」筆電，相當豪華。

筆電最高可配置Intel Core Ultra 9處理器，13.3吋2.8K OLED屏幕並有VESA DisplayHDR True Black認證，鋁合金外殼只有990克重，亦是Copilot+PC AI筆電。雖未有公布價錢，但相信一定不便宜。