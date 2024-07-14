CSL推出天通衛星通訊增值服務　月費$28、設24小時支援熱線

CSL Mobile宣佈推出天通衛星通訊增值服務，成為全港首批獲中國電信認可推出服務的5G網絡營運商，並會設立首條24小時衛星服務支援熱線。即日起，1O1O 、csl、及Club Sim月費服務的客戶可率先登記。
每月收費$28起
要使用天通衛星通訊增值服務，需要有支援有關服務及軟件的智能手機，香港暫時可用華為的HUAWEI Pura 70 Ultra。於戶外連接衛星後，即使在偏遠地區遇上突發事件，亦可以衛星通訊使用話音服務及收發短訊，與外界保持聯繫，特別適合在郊外行山遠足、水上活動人士使用。
天通衛星通訊增值服務的月費通話計劃收費$28，24個月合約，總共60分鐘，可接聽電話及致電本地、澳門、台灣及內地號碼。致電其他國家或地區則需額外收費$40/分鐘。超出計劃包括的免費通話時間後，其後每分鐘收費，價錢由$15起。接收短訊免費，發送至本地每個$9另加網內或網外短訊收費，其他國家或地區號碼$9國際短訊收費。
24小時支援熱線
CSL Mobile特別推出全港首個24小時衛星服務支援熱線，登記了天通衛星月費通話計劃的用戶，只需致電或發送短訊至+852 5432 1010，即可享一系列專屬的支援服務。即使用戶在外地致電該熱線，亦無需支付任何漫遊或國際長途電話費用。
支援熱線包括出發前敎學，由專人詳細講解服務使用方法，如連接衛星網絡的步驟和使用方法。在沒有地面流動通訊網絡覆蓋的地方，熱線可代用戶致電已預先登記的親友，報告用戶的情況。另亦能提供用戶所在位置的即時天氣預報和地理資訊、路線指引及交通資訊。