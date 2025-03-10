Death Stranding 2將於6月26日推出　公開全新預告　典藏版3月17日預訂（有片）

小島秀夫在美國德州奧斯汀藝術節「SXSW 2025」舉行了座談會，更公布了小島製作所的PS5重頭作《死亡擱淺2：冥灘之上》（Death Stranding 2:On the Beach）的全新細節，除了一條長達10分鐘的遊戲全新預告影片，亦包括遊戲發布日期，已定在2025年6月26日，絕對叫機迷期待。
粉絲必儲典藏版
《死亡擱淺 2：冥灘之上》將推出一系列不同的版本，其中包括典藏版，可於3月17日直接從PlayStation及指定零售商處預訂，不過香港版價錢暫未公布。
《死亡擱淺 2：冥灘之上》 – 珍藏版售價229.99美元、249.99 歐元、31980日圓，將有完整遊戲數位版、48小時前搶先體驗、收藏盒、15”麥哲倫人雕像、3” Dollman人像、藝術卡、小島秀夫來信。遊戲內物品包括機槍（MP子彈）LV1提前解鎖、金戰鬥裝甲、金強化裝甲、金博卡裝甲、短尾矮袋鼠貼圖、Chiral Feline貼圖及Why Me?貼圖。預訂收藏版更有短尾矮袋鼠全息圖、銀戰鬥裝甲、銀強化裝甲及銀博卡裝甲作贈品。
《死亡擱淺 2：冥灘之上》數位豪華版售價則為79.99美元、89.99歐元、9980日圓，同樣有遊戲內物品及預訂贈品。標準版售價則為69.99美元、79.99歐元、8980日圓。
全球巡迴音樂會
小島秀夫宣布了特別的《死亡擱淺》音樂會巡演《Death Stranding Strands of Harmony World Tour》，將於2025年11月8日開始，由一支完整的管弦樂隊演奏該系列的音樂，首先在澳洲悉尼歌劇院進行演出，然後在世界各地包括倫敦、上海、曼谷、新加坡、首爾，以及美國及日本多個城市公演。