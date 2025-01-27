DeepSeek成App Store下載榜首勁過ChatGPT　香港可免費用實測有驚喜（內附連結）

去年DeepSeek發布了DeepSeek-V3模型，在推理速度上相較歷史模型有了大幅提升。2025年1月20日DeepSeek再發布並開源了最新而且更強大的DeepSeek-R1模型，在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能超越OpenAI o1，而且開發及訓練成本更低，令其人氣急升。

DeepSeek在香港用得到，設有網上版及App版本，只需註冊即可免費使用。網頁版DeepSeek以寫程式碼、閱讀文件、寫作各種創意內容為強項，介面相當簡潔，只需在下方發送中英文指令即可開始，亦有使深度思考、搜索功能，或是可上載文檔或圖片識別。

試過詢問簡單的搜索問題，包括推介餐廳及誰是Mirror，回答快速亦準確；撰寫文案亦快速，資料亦無誤，而且中英文都得，絕對是寫作好幫手。不過DeepSeek最強的R1模型深度思考，以推理題考它，在短短25秒作出詳盡的分析，答案亦正確。可見如果需要進行複雜的推理問題，DeepSeek亦可以成功解答。