DeepSeek重金請AI人才 研究員月薪8萬人民幣起兼享14個月糧

人工智慧公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球，成為時下最多人討論的AI工具，超高人氣也令其數度當機。為應對急速擴張的業務需要，DeepSeek在招聘網站上放出了一系列職位，豪擲100萬年薪聘請AI人才。
綜合多家傳媒報道，DeepSeek現有約150名員工，某求職徵才平台顯示，DeepSeek目前已發布52個職位，涵蓋客戶端研發工程師、深度學習研發工程師、全端開發工程師、自然語言處理演算法、深度學習研究員等多種不同職位，工作城市是北京或杭州。其中大部分職位起薪在2萬人民幣（約21,424港元）以上，根據其「14個月薪」模式，不少職位的年薪在百萬人民幣（約107萬港元）以上。
其中，深度學習研究員的月薪在8萬人民幣至11萬人民幣（約85,694至117,784港元），這意味著該職位的年薪最高可突破154萬港元。據DeepSeek發布的訊息，該職位的工作內容包括設計開創性的新的深度神經網路，建構科學嚴謹的演算法評測體系，緊跟領域前沿，推動基礎研究。求職者需精通機器學習或深度學習，具備創新研究能力，程式設計能力優異且有豐富的研究成果，在國際頂會或期刊發表相關論文。
實習生日薪超過500元
據悉，除了正式員工，DeepSeek還招募AGI大模型-數據百曉生實習生、深度學習-AGI實習生等實習職位，每日實習薪資約為500元人民幣（約535.6港元），同時提供免費午餐和80元人民幣（約85.7港元）的晚餐補貼。這意味著在校大學生在DeepSeek實習，若以一個月工作20天計算，也能獲得超過10,669港元的報酬。
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此外，據業內人士透露，若頂尖的在校生透過校園招聘獲得DeepSeek的招手，在校實習期間就可以享受到與正式入職時相同的薪資。
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