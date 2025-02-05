DeepSeek重金請AI人才 研究員月薪8萬人民幣起兼享14個月糧

人工智慧公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球，成為時下最多人討論的AI工具，超高人氣也令其數度當機。為應對急速擴張的業務需要，DeepSeek在招聘網站上放出了一系列職位，豪擲100萬年薪聘請AI人才。

綜合多家傳媒報道，DeepSeek現有約150名員工，某求職徵才平台顯示，DeepSeek目前已發布52個職位，涵蓋客戶端研發工程師、深度學習研發工程師、全端開發工程師、自然語言處理演算法、深度學習研究員等多種不同職位，工作城市是北京或杭州。其中大部分職位起薪在2萬人民幣（約21,424港元）以上，根據其「14個月薪」模式，不少職位的年薪在百萬人民幣（約107萬港元）以上。