DeepSeek／Kimi／豆包哪個更強？　盤點3大國產AI聊天工具

兩年前生成式AI ChatGPT橫空出世，兩年後國產AI迎頭趕上，DeepSeek引發全球熱議。實際上除了DeepSeek，中國還有不少AI模型和工具正一步步完善，走入普羅大眾的生活。
AI工具和人一樣，各有特色和長短。當下最熱門的國產AI工具有哪些？眾多工具又如何選擇？本文盤點內地3大AI聊天工具：DeepSeek、Kimi、豆包。
文章出處：「當代中國」網站
AI聊天工具一般基於大語言模型，透過大量的本文學習，理解和生成人類語言，能夠完成對話、寫作、翻譯、問答等各式任務；有些甚至可以整理資料、編寫代碼，或解決複雜的數學問題。它背後有複雜的算法和大量數據支持，就像經驗豐富的偵探，能從海量信息中挖掘有效信息；又像一個聰明的助手，幫你解決各種問題。
DeepSeek：邏輯推理表現突出
近期爆紅的DeepSeek出自杭州一個規模不大的私人企業「深度求索」，籍籍無名的它異軍突起，不僅媲美OpenAI，更以「花小錢、辦大事」的路線，將推理模型的成本壓縮到極低。
對普通用戶來講，較常用的有V3及R1版本，兩個版本擅長的功能各有不同。V3即是version3，是DeepSeek系列的第3個版本，屬於通用模型，更適合自然語言處理、知識問答、內容創作等通用任務。
R1則是reasoning1 ，是其專注推理能力的第1個版本，更適合數學推理、代碼生成、複雜邏輯推理等任務。R1還有一大特點，就是在對話中展示其思考過程，這是包括ChatGPT在內的其他工具所沒有的。
跟其他AI工具相比，DeepSeek最明顯的優勢是邏輯推理能力和數學解題能力。它能夠快速準確地解答複雜的數學問題，還支持編程任務的自動化處理，是開發者們的得力助手。它大膽地採用開源策略，公開AI模型的代碼、工具及設計方式，更是大大降低技術門檻，令更多用戶能夠輕松嘗試和部署AI模型。
文學藝術領域一直被認為是AI的短板，而DeepSeek具有深度處理中文的能力，在創意文案、詩歌創作等方面有不俗的表現。有網民用不同工具撰寫武俠小說，DeepSeek所寫的小說劇情轉折，有更多細節，更有「人味」，表現最好。
Kimi：擅長文檔總結和知識問答
Kimi由專注人工智能的Moonshot AI（月之暗面）開發，最大的優勢是很強的長文本處理能力，特別擅長閱讀和總結，滿足用戶對大量信息處理的需求。
Kimi可以擴展上下文窗口（即AI模型理解和處理文本信息的範圍，決定AI模型處理本文時能夠考慮的上下文信息的長度），支持最多200萬漢字的超長文本輸入。
無論是學術論文、專業報告還是長篇小說，Kimi都能快速提煉核心觀點，生成高質量的總結。因此Kimi特別適合用於科研人員處理文獻、提取關鍵信息，以及普通用戶進行長篇閱讀、獲取書籍概覽和重點。
另外，Kimi還具備聯網搜索能力，能夠即時獲取最新的信息和數據。獲取信息時，它會列出其閱讀和參考的網址，且同時提供中文和英文內容，能處理PDF、doc、xlsx、PPT等多種格式文件，提供更加全面和準確的服務。
Kimi在官網上「自我介紹」道：一個有超大「內存」的智能助手，可以一口氣讀完20萬字的小說，還會上網衝浪。——簡明扼要地總結了其主要賣點。
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豆包：生態完善 界面友好 一鍵生圖
豆包由字節跳動（即抖音母公司）的子公司開發，主打娛樂化和個性化交互。它最近幾個月迅速走紅，最大優勢是界面友好，為用戶劃分出不同的場景，使用和操作簡單易明。
豆包以「一款專為打工人設計的AI工具」為主要賣點，形容自己是「工作必不可少的打工神器」，可見相比推理能力和文本處理能力，它更加重視實用場景和使用體驗。
AI聊天工具通常是對話框的模樣，而豆包則將主頁分為四大模塊：AI搜索、圖像生成、幫我寫作、AI閱讀，明確告訴用戶每個模塊的使用場景。
點擊進入「幫我寫作」之後，用戶又可以直接選擇各種模式，例如長文寫作、宣傳文案、論文、研究報告、詩歌、小紅書文案等，以滿足對不同題材、不同平台的寫作需求。
豆包另一大特點，就是它不僅能夠處理文本，還能根據文本描述生成相應的圖片。令其在智能客服、內容創作、教育輔導等多種日常場景中都有廣泛的應用。
綜上所述，DeepSeek最適合處理推理問題及編程任務；Kimi更擅長信息檢索收集以及長文本處理；而豆包則最「親民」，使用便捷，體驗較好。另外，以上3款AI工具都無需付費，經簡單的註冊手續就可以使用。
除此之外，百度旗下的文心一言，阿里巴巴開發的通義千問等國產AI工具也在日益完善中。AI將如何改變的工作和生活，讓我們拭目以待。
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