DeepSeek｜OpenAI推出o3-mini模型及Deep Research抗衡　ChatGPT推理研究加強

DeepSeek來勢洶洶，OpenAI隨即發布了o3-mini，這是一個更具成本效益的新模型，可用於ChatGPT和OpenAI API。OpenAI在12月預覽了o3-mini，現在發布為了跟上DeepSeek的步伐。另外同時推出Deep Research功能，可利用推理綜合大量線上資訊並完成多步驟研究任務。

專為STEM而設 據OpenAI稱，o3-mini突破了更小、更有效率模型的可能性。o3-mini專為STEM功能而設計，OpenAI表示它在科學、數學和程式設計方面具有特殊優勢，而且具有搜尋功能，可以找到最新的答案以及相關網路資源的連結。 o3-mini是OpenAI的第一個小型推理模型，支援函數呼叫、結構化輸出和開發人員訊息等功能。推理工作量有低、中、高3種選項，可針對不同的用法進行最佳化，優先考慮複雜挑戰或速度的處理能力。

推理能力更高可免費使用 OpenAI保留o1作為其標準常識推理模型，但o3-mini可用於需要精度和速度的技術領域。當與ChatGPT一起使用時，o3-mini使用中等推理工作來平衡速度和準確性，但o3-mini high是模型選擇器中的一個選項。 ChatGPT Plus、Team和Pro用戶從今天開始可以使用o3-mini，它將取代o1-mini，Plus和Team用戶的限制現在為每天150則訊息。o3-mini更是OpenAI向免費用戶提供的第一個推理模型，擁有免費方案的用戶可以透過選擇訊息編輯器中的「Reason」選項來嘗試o3-mini。

Deep Research功能可利用大量資料進行深入分析及研究，除了學術及商業用途外，購物、知識上都可用。

即推全新研究功能 而Deep Research則是ChatGPT全新功能，可以在互聯網上對複雜任務進行多步驟研究。只需數十分鐘即可完成人類需要數小時才能完成的任務。給予指令後，ChatGPT將查找、分析和綜合數百個線上資源，以創建研究分析師級別的綜合報告。 它由即將推出的OpenAI o3模型版本提供支持，該模型針對網頁瀏覽和數據分析進行了優化，利用推理來搜索、解釋和分析互聯網上的大量文本、圖像和PDF並綜合結果。Pro用戶現已可使用，Plus及Team用戶亦即將可用。