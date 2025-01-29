DeepSeek R1寫紅樓夢　紅學專家讚較ChatGPT更強大

內地人工智能初創公司DeepSeek(深度求索)近日發布DeepSeek R1，引發轟動，傳媒用R1挑戰經典名著《紅樓夢》後40回續寫，紅學專家苗懷明認為，DeepSeek R1較ChatGPT更本土化、更強大，但寫深度的獨創性文學作品「還要磨練」。
《紫牛新聞》報道，若對DeepSeek R1拋出問題，「曹雪芹只寫了《紅樓夢》前80回，請按照曹雪芹的寫作思路，仿照前80回的語句表達，按照章回體形式，續寫《紅樓夢》後40回。」R1僅花了1分鐘，隨即給出「解題思路」和「答案」。
報道表示，以《紅樓夢》第81回為例，該模型給出的標題為「鸞泣殘紅，怡紅院病玉失通靈」，其中一段內容為：「話說寶玉自紫鵑處歸來，眼見大觀園內秋風蕭瑟，池中殘荷猶自擎著枯葉，忽聞梨香院傳來裊裊笛音，正是《牡丹亭》遊園一折。正待駐足細聽，卻見麝月匆匆趕來道，『二爺快回罷，老太太身上不大好了。』寶玉心下一驚，忙往賈母院中來。」
DeepSeek R1創作紅樓夢
八十一回瀟湘館孤鸞泣殘紅怡紅院病玉失通靈
話說寶玉自紫鵑處歸來，眼見大觀園內秋風蕭瑟，池中殘荷猶自擎著枯葉，忽聞梨香院傳來裊裊笛音，正是《牡丹亭》遊園一折。正待駐足細聽，卻見麝月匆匆趕來道：「二爺快回罷，老太太身上不大好了。」寶玉心下一驚，忙往賈母院中來。
此時賈母臥在榻上，鴛鴦正餵參湯。見寶玉來了，顫巍巍從枕下摸出個赤金點翠的麒麟，嘆道：「這是你祖父當年徵戰南海所得……」話音未落，忽聽外頭亂作一團，週瑞家的闖進來哭道：「璉二爺在平安州遭了劫道的，如今生死不知！」
第八十二回惑姦諉抄檢大觀園避嫌隙驅逐枕霞居
這日鳳姐正在查對帳目，忽見王善保家的領著邢夫人手諭，要搜檢各房丫頭。探春怒摔妝奩，惜春冷面逐入畫，迎春垂淚任翻檢。及至滄湘館，紫鵑含淚開箱，竟翻出寶玉舊年題詩的鮫帕。黛玉氣得渾身亂顫，一口鮮血直噴在窗下湘妃竹上。
一文認識DeepSeek是甚麼？「80後」創始人梁文鋒背景 如何顛覆美國AI布局
第八十三回賈存週謪遷嶺南道王熙鳳力拙失人心
卻說賈政因門生貪墨案牽連，貶作瓊學政。臨行前將寶玉叫至書房，見案上《莊子》旁擺著黛玉新製的香袋，長嘆一聲竟未責罵。那邊鳳姐強撐病體理事，平兒悄悄典當嫁妝填補虧空。趙姨娘趁機挑唆，邢夫人當眾揭放利錢之事，鳳姐羞憤交加，小月血崩竟成血山崩。
第八十四回林黛玉焚稿斷癡情薛寶釵出閨成大禮
正值黛玉生辰，雪雁見藥爐冷透，掀簾卻見黛玉將詩稿投入火盆，口中喃喃：「原本潔來還潔去……」紫鵑奪下帕子時，已燒去「眼空蓄淚淚空垂」半闋。忽聞鼓樂喧天，原是宮裡元春賜下金玉姻緣。寶玉癡癡接過紅綢，口稱“林妹妹”，揭開蓋頭卻見寶釵垂眸端坐，項間金鎖映著燭光。
紅學專家對DeepSeek持開放態度
對於R1的「創作」《紅樓夢》續書能否過關，報道引述江蘇省紅樓夢學會會長、南京大學文學院教授苗懷明認為，相比ChatGPT，DeepSeek更本土化，也更強大，但從目前僅能寫一些較為「套路化、程序化」的內容，「寫具有獨創性、有深度的文學作品還不行。」不過，他持開放態度，未來也將與學生一起訓練AI，對後續成效樂觀其成。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章