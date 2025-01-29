DeepSeek R1寫紅樓夢　紅學專家讚較ChatGPT更強大

《紫牛新聞》報道，若對DeepSeek R1拋出問題，「曹雪芹只寫了《紅樓夢》前80回，請按照曹雪芹的寫作思路，仿照前80回的語句表達，按照章回體形式，續寫《紅樓夢》後40回。」R1僅花了1分鐘，隨即給出「解題思路」和「答案」。

內地人工智能初創公司DeepSeek(深度求索)近日發布DeepSeek R1，引發轟動，傳媒用R1挑戰經典名著《紅樓夢》後40回續寫，紅學專家苗懷明認為，DeepSeek R1較ChatGPT更本土化、更強大，但寫深度的獨創性文學作品「還要磨練」。

報道表示，以《紅樓夢》第81回為例，該模型給出的標題為「鸞泣殘紅，怡紅院病玉失通靈」，其中一段內容為：「話說寶玉自紫鵑處歸來，眼見大觀園內秋風蕭瑟，池中殘荷猶自擎著枯葉，忽聞梨香院傳來裊裊笛音，正是《牡丹亭》遊園一折。正待駐足細聽，卻見麝月匆匆趕來道，『二爺快回罷，老太太身上不大好了。』寶玉心下一驚，忙往賈母院中來。」

DeepSeek R1創作紅樓夢

八十一回瀟湘館孤鸞泣殘紅怡紅院病玉失通靈

話說寶玉自紫鵑處歸來，眼見大觀園內秋風蕭瑟，池中殘荷猶自擎著枯葉，忽聞梨香院傳來裊裊笛音，正是《牡丹亭》遊園一折。正待駐足細聽，卻見麝月匆匆趕來道：「二爺快回罷，老太太身上不大好了。」寶玉心下一驚，忙往賈母院中來。

此時賈母臥在榻上，鴛鴦正餵參湯。見寶玉來了，顫巍巍從枕下摸出個赤金點翠的麒麟，嘆道：「這是你祖父當年徵戰南海所得……」話音未落，忽聽外頭亂作一團，週瑞家的闖進來哭道：「璉二爺在平安州遭了劫道的，如今生死不知！」

第八十二回惑姦諉抄檢大觀園避嫌隙驅逐枕霞居

這日鳳姐正在查對帳目，忽見王善保家的領著邢夫人手諭，要搜檢各房丫頭。探春怒摔妝奩，惜春冷面逐入畫，迎春垂淚任翻檢。及至滄湘館，紫鵑含淚開箱，竟翻出寶玉舊年題詩的鮫帕。黛玉氣得渾身亂顫，一口鮮血直噴在窗下湘妃竹上。