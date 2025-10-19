DENZA合和陳列室開幕　率先展出DENZA B5混能越野SUV

DENZA香港總代理富騰汽車於灣仔合和商場開設全新陳列室，繼九龍灣DENZA旗艦店後，在香港開設的第二間專屬陳列室。DENZA D9電動七人車自進軍香港市場以來，已交付超過1200輛新車，當中更包括多家大企業及政府部門。

全地形越野車

灣仔全新陳列室佔地超過7000平方呎，可同時展示DENZA全線車型。包括最新抵港的全新插電式混能越野SUV DENZA B5優先預覽，以強悍性能與越野氣派示人。DENZA B5為插電式混能越野車，以電油或純電模式驅動，有雪地、砂地、泥地、岩石、涉水等模式，可適應各種路況。

剛強的車身有790mm超強涉水深度，以及45度極限攀爬能力，搭載1.5T混能引擎，505kW綜合耿力及760Nm扭力，0至100 km/h只需4.8秒。配合雲輦-P智能液壓車身控制系統，可即時調節懸掛設定。DMO平台動力可同時電油或純電模式驅動，綜合續航里程可高達1000公里（NEDC標準）。