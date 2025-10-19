熱門搜尋:
科技
2025-10-19 10:00:00

DENZA合和陳列室開幕　率先展出DENZA B5混能越野SUV

DENZA位於灣仔合和陳列室現已開幕，並首展DENZA B5混能越野SUV。

DENZA香港總代理富騰汽車於灣仔合和商場開設全新陳列室，繼九龍灣DENZA旗艦店後，在香港開設的第二間專屬陳列室。DENZA D9電動七人車自進軍香港市場以來，已交付超過1200輛新車，當中更包括多家大企業及政府部門。

DENZA B5定位為全地形的硬派SUV，外型剛陽味重。 DENZA B5尺寸4890mm x 1970mm x 1920mm。 DENZA B5車尾有後備胎盒。

全地形越野車

灣仔全新陳列室佔地超過7000平方呎，可同時展示DENZA全線車型。包括最新抵港的全新插電式混能越野SUV DENZA B5優先預覽，以強悍性能與越野氣派示人。DENZA B5為插電式混能越野車，以電油或純電模式驅動，有雪地、砂地、泥地、岩石、涉水等模式，可適應各種路況。

剛強的車身有790mm超強涉水深度，以及45度極限攀爬能力，搭載1.5T混能引擎，505kW綜合耿力及760Nm扭力，0至100 km/h只需4.8秒。配合雲輦-P智能液壓車身控制系統，可即時調節懸掛設定。DMO平台動力可同時電油或純電模式驅動，綜合續航里程可高達1000公里（NEDC標準）。

DENZA B5備有雙LED儀錶板及觸控屏設計。 DENZA B5中控台有水晶般按鍵、短小的滑鼠型波棍等，設計有型。 DENZA B5以長方框作設計，更有變色氣氛燈。 DENZA B5內置頂級Devialet 16喇叭音響系統。 DENZA B5座椅有全黑及黑白色調可選。 DENZA B5後座空間寬敞。 DENZA B5提供多款越野模式。 DENZA B5有高達790mm超強涉水深度。

豪華車廂設備

車廂內櫳空間寬敞，設計充滿越野戶外感，配備電動NAPPA真皮坐椅連按摩、加熱及通風功能，全景式天幕天窗，冷暖保溫箱及多色氣氛燈等。原廠搭配頂級Devialet 16喇叭音響系統，相當豪華。

全新DENZA B5優先預覽由即日起至11月2日，車迷可預約於此期間優先觀賞。現時未有價錢及細節公布，正式發布日期要等到11月，車迷拭目而待。

