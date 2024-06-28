DENZA 九龍灣旗艦店開幕 電動七座MPV D9右軚版本亮相

右軚版本電動七人車DENZA D9，外形豪華型格。

DENZA香港總代理富騰汽車開設的首間DENZA旗艦店現已於九龍灣開幕。佔地超過15,000平方尺，首款抵港開售的車型為DENZA D9，旗艦級純電動豪華七座MPV，相信不少家庭及商務客都會有興趣。



開幕時展出在香港首度亮相的全新豪華房跑車DENZA Z9 GT。

豪華電動七人車 DENZA旗艦店位於九龍灣企業廣場三期地下，逾15,000平方尺的空間以現代簡約風格設計，兩層高落地玻璃外牆，室內空間通透明亮。店舖空間劃分了車輛展示區，V2L場景展示區，兩個 VIP貴賓會客室與及新車交付區等。 現場展出右軚版本DENZA D9，設有尊貴型前驅版本與及旗艦型四驅版本。車身長度超過5.2米、最大馬力達275kW(約369匹)、峰值扭力達470Nm的大型豪華eMPV，配備永磁同步電動摩打及由比亞迪集團研發的刀片電池，電池容量為103kWh，續航距離可長達600公里，而且0至100 km/h加速只需6.9秒，七人車加速都媲美一般電動SUV。

DENZA D9車內設備齊全，包括15.6吋中控懸浮顯示屏及10.25吋嵌入式LCD 3D儀表板。