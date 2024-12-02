DJI傳明年推出全新航拍機DJI Flip　可摺合設計、大型防護罩螺旋槳

從網上洩漏的諜照可看到，DJI有機會推出一部全新航拍機DJI Flip，即將在明年一月推出，並取代DJI Mini 5。
可摺疊入門機種
根據Drone XL報道，無人機業內人士Jasper Ellens分享了全球首個備受期待的DJI Flip的圖像和影片段揭示了這家DJI有史以來最革命性的航拍機設計。可能的發布日期為2025年1月，可能會取代現役的DJI Mini 5。
全新設計採用獨特的頂部裝載電池系統，側面有兩個專用釋放按鈕。影片片段顯示，航拍機臂都以熟悉的模式向外折疊，與DJI現有的可折疊無人機一致，但採用了獨特的全新推進和安全方法。預期可以飛行約30分鐘，拍攝4K畫質的影像。
料重量只有249克
DJI Flip似乎有多項突破性功能，設計元素有點類似Hover Air X1 Pro Max，包括大型管道螺旋槳設計，並設有防護罩，用於更安靜的運行並增強安全性。採用與DJI Air 3S感測器功能相符的先進LiDAR陣列，並有3軸萬向攝影機系統，實現穩定的空拍鏡頭。每個前螺旋槳下方有一個支撐腿，並提供綜合避障系統及O4圖傳系統等。這部DJI Flip預計重量亦不高於249克，因此在香港使用不用註冊。
消息來源：Drone XL