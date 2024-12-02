DJI傳明年推出全新航拍機DJI Flip　可摺合設計、大型防護罩螺旋槳

從網上洩漏的諜照可看到，DJI有機會推出一部全新航拍機DJI Flip，即將在明年一月推出，並取代DJI Mini 5。

可摺疊入門機種

根據Drone XL報道，無人機業內人士Jasper Ellens分享了全球首個備受期待的DJI Flip的圖像和影片段揭示了這家DJI有史以來最革命性的航拍機設計。可能的發布日期為2025年1月，可能會取代現役的DJI Mini 5。

全新設計採用獨特的頂部裝載電池系統，側面有兩個專用釋放按鈕。影片片段顯示，航拍機臂都以熟悉的模式向外折疊，與DJI現有的可折疊無人機一致，但採用了獨特的全新推進和安全方法。預期可以飛行約30分鐘，拍攝4K畫質的影像。

