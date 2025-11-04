DJI大疆推出Neo 2　151g超輕無人機可全向避障跟拍

DJI正式推出全新輕量化智慧跟拍無人機DJI Neo 2，以「會飛的跟拍攝影師」為定位，憑藉僅151g的超輕機身成為品牌迄今最細小的全向避障無人機。DJI Neo 2即日起正式發售，單機版售價$1,669。
這款專為生活記錄而設計的無人機配備機身顯示螢幕，無需遙控器即可直覺操作。用家只需單手按下起飛鍵，即可實現掌上起飛，配合全新的尋掌降落功能，無人機能自動識別手掌位置並穩穩降落，新手也能輕鬆駕馭。
配合4K高畫質影片錄製能力
Neo 2支援多元操控方式，包括創新的手勢操控功能，用家只需透過手勢即可引導無人機移動；亦可透過手機語音指令及DJI Fly App進行控制，讓創作更加輕便。對於追求專業體驗的用家，還可選配穿越搖桿3和飛行眼鏡N3，享受沉浸式體感操控。
拍攝性能方面，Neo 2配備智慧跟隨與智慧自拍功能，可自動框選拍攝主體並完成構圖。支援滑動變焦、一鍵短片、大師鏡頭等多種智慧拍攝模式，配合4K高畫質影片錄製能力，讓每個人都能創作出專業級作品。其智慧自拍功能更支援單人或多人自動構圖，無需依賴路人協助即可輕鬆完成合影。
最長飛行時間為19分鐘
安全性能上，Neo 2配備全向避障系統與全包槳葉防護罩，結合前視雷射雷達與下視紅外線感測系統，可即時感應四周障礙物。最大抗風速度達每秒10.7米，最長飛行時間為19分鐘，確保戶外拍攝穩定可靠。
DJI Neo 2即日起正式發售，單機版售價$1,669，同時提供多種套裝選擇，滿足不同用家需求。隨產品同步推出的DJI Care隨心換保障專案，為用家提供全方位意外保障。
