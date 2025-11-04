DJI大疆推出Neo 2　151g超輕無人機可全向避障跟拍

DJI正式推出全新輕量化智慧跟拍無人機DJI Neo 2，以「會飛的跟拍攝影師」為定位，憑藉僅151g的超輕機身成為品牌迄今最細小的全向避障無人機。DJI Neo 2即日起正式發售，單機版售價$1,669。

這款專為生活記錄而設計的無人機配備機身顯示螢幕，無需遙控器即可直覺操作。用家只需單手按下起飛鍵，即可實現掌上起飛，配合全新的尋掌降落功能，無人機能自動識別手掌位置並穩穩降落，新手也能輕鬆駕馭。

配合4K高畫質影片錄製能力

Neo 2支援多元操控方式，包括創新的手勢操控功能，用家只需透過手勢即可引導無人機移動；亦可透過手機語音指令及DJI Fly App進行控制，讓創作更加輕便。對於追求專業體驗的用家，還可選配穿越搖桿3和飛行眼鏡N3，享受沉浸式體感操控。