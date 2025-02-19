DJI推出Osmo Mobile 7系列手機穩定器　獨立追蹤模組與第七代防抖技術升級

繼 Insta360 Flow 2 Pro 之後，DJI 亦發佈了新一代手機穩定器 Osmo Mobile 7 和 Osmo Mobile 7P。新一代產品強調輕便性、易用性，並搭載了 DJI 的第七代防抖技術和智慧跟隨 7.0 技術，提升了三軸穩定和目標追蹤的性能。配合新的多功能追蹤模組，Osmo Mobile 7 系列可實現原生精準跟拍，並提供更多智慧拍攝功能。

Osmo Mobile 7系列的「多功能追蹤模組」，該模組無需透過 DJI Mimo 即可運作。用戶通過手勢或實體按鍵觸發後，可直接透過手機原生相機或第三方直播軟體實現主體追蹤。此模組整合三項功能：

智慧跟隨功能升級

新系列沿用三軸機械穩定結構，並升級至第七代防抖演算法，官方稱其能抵消更高幅度的震動，即使搭載 300g 的手機仍可維持流暢畫面，並內建多種運鏡模式，可調整手機畫面跟隨雲台的效果。此外，磁吸快拆結構讓手機安裝更快速，展開軸臂即自動開機，並透過USB-C接口支援為手機充電，續航時間約 10 小時。

智慧跟隨功能亦升級至 7.0，允許同時辨識多個目標（如人物和寵物等），並透過點擊螢幕切換追蹤對象。若搭配 DJI Mimo 應用程式，更可啟用 AI 輔助剪輯與場景辨識功能，自動推薦拍攝構圖與運鏡模式。用家亦可使用 Apple Watch 上的 DJI Mimo app 來查看拍攝畫面、調整角度及切換橫直向螢幕。