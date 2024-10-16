DJI發布新款旗艦無人機DJI Air 3S　雙鏡頭航拍首配前向雷射雷達

DJI早前推出的入門版航拍機DJI Neo，昨日又再發表全新雙鏡頭旗艦旅拍無人機DJI Air 3S，配備一吋主相機和70 mm中長焦相機，動態範圍均高達14級，能拍風景及人像。兩個相機均支援全新自由全景照片功能，自訂拍攝範圍。全新亮相的夜景級全向主動避障和新一代智慧返航，讓拍攝更安全。
雙鏡頭低光拍攝更強
DJI Air 3S的雙鏡頭影像系統，主相機採用5000萬像素一英吋感光元件及24 mm鏡頭、3.2 μm大像素、f/1.8光圈，支援4K/60fps HDR及4K/120fps影片錄製及10 bit D-Log M色彩。更大的感光面積配合全新影像處理平台及智慧演算法，在低光環境中保留更多細節，拍出更純淨的景觀。
另一個中長焦相機，為4800萬像素1/1.3英吋CMOS及70 mm鏡頭、2.4 μm大像素、f/2.8光圈，能在人像、車拍等場景中，透過壓縮景深來突顯主體。同樣有4K/60fps HDR及4K/120fps影片錄製，70 mm鏡頭有3倍光學變焦，可拍出各種特寫。
全新的影像處理平台，雙鏡頭畫質大幅升級，首次支援普通色彩模式下H.265編碼錄製10-bit影片，色彩表現更細膩和有更大調色空間，ISO上限亦提升至12800；D-Log M和HLG色彩模式的ISO 上限則提升至3200，夜景拍攝中可呈現更多細節。
主相機及中長焦相機均支援全新自由全景功能，你可以框選想要拍攝的主體，自訂拍攝多張照片合成全景圖片，廣角相機視野更廣。影片檔案體積亦上代減少30%以上，節約儲存空間。過往廣受好評的2.7K直拍、大師鏡頭、一鍵短片、縮時攝影等智慧創作功能亦有保留。
首配前向雷射雷達
DJI Air 3S不僅支援APAS高階輔助飛行功能，更是DJI首款配備前向雷射雷達的無人機，配合下視紅外線ToF感測器和3對視覺感測器，可實現夜景級全向主動避障，主動辨識並避開飛行及返航路徑上的建築等障礙物，更為安全。
搭載新一代高階智慧返航，加上視覺即時定位及地圖構建技術，可在光照條件良好的環境中記憶飛行路線，即使在陽台等沒有衛星訊號的場景下起飛，也能安全返航。
除了已有的前、後、左、右四個方向，DJI Air 3S的飛行輔助影像功能新增下視方向，更全面瞭解周圍飛行環境，同時支援航點飛行、定速巡航等進階功能，可提前規劃航線及拍攝動作、快捷鎖定桿量。
智慧跟隨超長續航
Air 3S支援全向智慧跟隨功能，不僅能穩定跟拍目標，還可結合飛行環境自動規劃拍攝路徑，並智慧調整畫面構圖。全新主體跟焦功能可實現即使人物不在畫面中心，也可快速持續且準確地聚焦。
續航力亦有增長，飛行時間最長可達45分鐘，充電管家支援PD快充和集電功能，能將多顆電池的剩餘電量轉移到剩餘電量最高的電池中。DJI O4影像傳輸最高可實現20公里遠距離傳輸，1080p/60fps圖像傳輸，並首次支援10-bit圖像傳輸，畫面流暢並提高傳輸穩定性。
DJI第二代增強版影像傳輸模組可直接插入DJI Air 3S機身，無需額外套件即可實現一體化安裝。當O4影像傳輸訊號受到遮擋或干擾，仍可借助4G網路實現穩定影像傳輸從而操控飛行器，降低斷線機率，讓飛行更安全。
機身自帶42GB儲存空間，有了關機快傳功能，拍攝完畢關機後不用特意重新按鍵開機，即可直連手機高速傳輸素材。另有隨身碟模式，同樣無需開機，直接透過傳輸線就能將素材傳至電腦。
售價$7,639起
DJI Air 3S系列共有3個套裝版本發售。基本套裝售價$7639，包含飛行器、DJI RC-N3遙控器、1 顆智慧飛行電池等組件；暢飛套裝$9599，額外包括ND濾鏡套裝、3顆電池及充電管家；暢飛套裝$10899，配備5.5吋1080p螢幕的DJI RC 2遙控器、ND濾鏡套裝、兩顆電池、充電管家、單肩包等配件。即日起，DJI Store官方線上商店及授權店等正式發售。