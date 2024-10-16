DJI發布新款旗艦無人機DJI Air 3S　雙鏡頭航拍首配前向雷射雷達

DJI早前推出的入門版航拍機DJI Neo，昨日又再發表全新雙鏡頭旗艦旅拍無人機DJI Air 3S，配備一吋主相機和70 mm中長焦相機，動態範圍均高達14級，能拍風景及人像。兩個相機均支援全新自由全景照片功能，自訂拍攝範圍。全新亮相的夜景級全向主動避障和新一代智慧返航，讓拍攝更安全。

雙鏡頭低光拍攝更強

DJI Air 3S的雙鏡頭影像系統，主相機採用5000萬像素一英吋感光元件及24 mm鏡頭、3.2 μm大像素、f/1.8光圈，支援4K/60fps HDR及4K/120fps影片錄製及10 bit D-Log M色彩。更大的感光面積配合全新影像處理平台及智慧演算法，在低光環境中保留更多細節，拍出更純淨的景觀。

另一個中長焦相機，為4800萬像素1/1.3英吋CMOS及70 mm鏡頭、2.4 μm大像素、f/2.8光圈，能在人像、車拍等場景中，透過壓縮景深來突顯主體。同樣有4K/60fps HDR及4K/120fps影片錄製，70 mm鏡頭有3倍光學變焦，可拍出各種特寫。

全新的影像處理平台，雙鏡頭畫質大幅升級，首次支援普通色彩模式下H.265編碼錄製10-bit影片，色彩表現更細膩和有更大調色空間，ISO上限亦提升至12800；D-Log M和HLG色彩模式的ISO 上限則提升至3200，夜景拍攝中可呈現更多細節。

主相機及中長焦相機均支援全新自由全景功能，你可以框選想要拍攝的主體，自訂拍攝多張照片合成全景圖片，廣角相機視野更廣。影片檔案體積亦上代減少30%以上，節約儲存空間。過往廣受好評的2.7K直拍、大師鏡頭、一鍵短片、縮時攝影等智慧創作功能亦有保留。