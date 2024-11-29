DJI香港推黑色星期五優惠 買Action 4全能套裝勁減440港元

全球消費性節日Black Friday將至，DJI香港宣布推出Black Friday購物優惠活動，消費者可以在DJI門店或DJI官網以更優惠價錢入手運動相機及手持雲台。由即日起至2024年12月4日，消費者只要前往DJI概念店及指定零售商戶(豐澤、百老匯)選購DJI產品，包括DJI Action 4標準套裝、DJI Action 4全能套裝或DJI Osmo Mobile 6，即可以享最高440港元折扣優惠。

Action 4 套裝 - 亮出影像本色

Osmo Action 4採用1/1.3吋感光元件，支持4K/120fps拍攝及10-bit D-Log M色彩模式，畫質突出，可更真實紀錄現場色彩。備有多種增穩模式，包括360º地平線增穩及RockSteady 3.0防手震功能，在劇烈運動環境下畫面依然穩定。裸機防水達18米(配防水殼可達60米)，支援水下色彩還原，應用更為廣泛。隨附1,770mAh電池，快充技術18分鐘即充至80%，續航力足。另內建麥克風及AI降風噪功能，可配DJI Mic收錄高質量音訊，相當適合戶外愛好者或Creator使用。

Osmo Mobile 6 - 靈機隨行．戶外好搭檔

Osmo Mobile 6沿用折疊式設計，機身小巧便攜，加上備有磁吸快挭設計，操作方便。另新增快速開拍功能，打開即開機，連接電話後DJI Mimo亦自動啟動。另配合側面撥輪及內置延長桿，使對焦及變焦切換更爽快，加上出色的三軸雲台技術、智慧跟隨5.0等功能，隨手都拍到多角度大片。