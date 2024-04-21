DJI Avata 2新一代FPV無人機　改良眼鏡搖桿航拍更易上手

DJI全新一代第一視角飛行體驗無人機DJI Avata 2現已上市。

DJI早前發布全新一代第一視角飛行無人機DJI Avata 2，在飛行、影像、安全、續航性能等方面都有提升，搭配新升級的DJI飛行眼鏡3和更易上手的DJI穿越搖桿3，新手都可以輕鬆航拍，感受FPV飛行快感。

一鍵花式飛行 DJI Avata 2搭配飛行眼鏡3和穿越搖桿3可實現體感操控，只需輕輕轉動頭部或手腕，就能透過體感操控機體。飛行眼鏡3配合螢幕最高更新率100 Hz的1080p Micro-OLED螢幕，同時擁有全新實景視窗功能，無需摘掉飛行眼鏡也可觀察周圍環境，配合DJI O4低延遲影像傳輸，讓飛行更沉浸。 全新穿越搖桿3進行操控，Avata 2能做到一鍵動感花式飛行，新手也可體驗飄移甩尾、空中翻滾，降低門檻。搭配飛行眼鏡3，可將穿越搖桿3當作雷射筆，用於操作飛行眼鏡螢幕選單。搭配全新DJI FPV遙控器3，高手玩家以手動檔操控，挑戰更高難度的動作。

穩定高質影像 影像方面，Avata 2影像感測器尺寸升級至1/1.3英吋，有效像素1,200萬，更廣闊的動態範圍能在弱光環境亦能拍攝，且具備10-bit D-Log M色彩模式，可拍攝4K/60fps HDR影片。影片還支援5 檔銳度調節、4檔降噪，可作精細調整。 Avata 2機身重約377克，飛行更加敏捷靈活。搭配155°超闊視野，輕鬆拍出有別於普通航拍機82°標準視角的4K超廣低空視角。搭載DJI超強增穩及地平線增穩演算法，機內直出畫面照樣穩定順暢，還支援Gyroflow離線增穩。

操作安全續航加長 DJI Avata 2延續一體化涵道氣動設計的槳葉防護罩設計，降低碰撞後的飛機損壞風險。鬆開油門扳機或按下「Lock」按鍵後，飛行器即可煞停滯空；飛行器電量低或訊號斷連均會觸發自動返航；同時，Avata 2飛行器配備雙目魚眼感測器，可實現下視和後視定位功能，在低空、室內飛行時定位更精準；反烏龜模式令機體反轉觸地，也能自行翻轉歸位繼續飛行。 搭載新一代DJI O4影像傳輸技術，最遠影像傳輸距離達13公里、24毫秒最低影像傳輸延遲，並支援1080p/100fps高畫質影像傳輸、60Mbps最高影像傳輸速率等。續航能力亦提升，最長飛行時間可達23分鐘，最長滯空停留時間約21分鐘。支援PD快充，雙向充電管家具備集電功能，可將多顆電池的剩餘電量轉移到剩餘電量最高的電池中。

DJI Avata 2透過Wi-Fi連接手機，即時觀看影像傳輸畫面。

連接分享更輕易 飛行眼鏡3透過Wi-Fi連接手機時，DJI Avata 2的影像傳輸畫面會顯示在手機軟體DJI Fly介面上。飛行器內建46GB儲存空間，能儲存約90分鐘的1080p/60fps影片，能連接Wi-Fi快速傳輸到手機。 無線連接LightCut應用程式搭配AI一鍵成片功能輕鬆剪輯，另外DJI Store應用程式設「虛擬飛行」功能，可線上體驗DJI Avata 2第一人稱視角飛行，適合新手飛前練習。

DJI Avata 2售價由$6,599起，備有多種套裝及配件可選。