DJI Flip最新Vlog航拍機毋須註冊　可折疊全包圍防護罩設計

掌上Vlog無人機DJI Neo上市後，又一部初階航拍機登場，DJI最新發布了DJI Flip，採用創新可折疊全包圍式防護罩設計、輕於249克，在香港使用毋須註冊。不需遙控器也能掌上起飛，隨拍隨行；更有AI智慧跟拍及支援多種操控方式，輕鬆上手。

超輕巧便攜

全能Vlog航拍機DJI Flip是DJI首款自帶可折疊全包圍槳葉保護罩的航拍無人機，保護罩採用碳纖維支撐結構，在同等剛度下重量僅為傳統工程塑膠材質的1/60，輕盈耐用。輕於249克在大部分國家／地區無需參與培訓或測驗即可起飛，而且摺後只有手掌大小，隨手裝進背包口袋。

DJI Flip配備三維紅外線傳感系統，在夜晚環境中也能自動煞停。新一代O4影像傳輸系統性能出類拔萃，延遲低、抗干擾能力強，實測影像傳輸距離遠達13公里，且最高支援1080p/60fps圖像傳輸。Flip單顆電池續航力最長可達31分鐘。