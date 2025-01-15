DJI Flip最新Vlog航拍機毋須註冊　可折疊全包圍防護罩設計

掌上Vlog無人機DJI Neo上市後，又一部初階航拍機登場，DJI最新發布了DJI Flip，採用創新可折疊全包圍式防護罩設計、輕於249克，在香港使用毋須註冊。不需遙控器也能掌上起飛，隨拍隨行；更有AI智慧跟拍及支援多種操控方式，輕鬆上手。
超輕巧便攜
全能Vlog航拍機DJI Flip是DJI首款自帶可折疊全包圍槳葉保護罩的航拍無人機，保護罩採用碳纖維支撐結構，在同等剛度下重量僅為傳統工程塑膠材質的1/60，輕盈耐用。輕於249克在大部分國家／地區無需參與培訓或測驗即可起飛，而且摺後只有手掌大小，隨手裝進背包口袋。
DJI Flip配備三維紅外線傳感系統，在夜晚環境中也能自動煞停。新一代O4影像傳輸系統性能出類拔萃，延遲低、抗干擾能力強，實測影像傳輸距離遠達13公里，且最高支援1080p/60fps圖像傳輸。Flip單顆電池續航力最長可達31分鐘。
簡易智慧操控
DJI Flip操控簡單，透過機身側面的模式按鍵選擇拍攝模式後，機器便可從掌上起飛，自動運鏡完成創作。Flip支援AI智慧跟拍，能化身隨行攝影師，快速、準確地將主角始終鎖定在C位。同時p 支援漸遠、環繞、衝天、聚焦、螺旋、彗星模式，專業攝影師還是初學者都能輕鬆拍攝。
Flip擁有多種操控玩法，無需遙控器也能輕鬆起飛，只需透過Wi-Fi連接DJI Fly應用程式，就能在全新直向螢幕介面上實現單手操控，還能切換不同拍攝模式；還支援語音操控，講出辨識喚醒詞「Hey Fly」後，將喚醒Flip並啟動語音控制功能。連接手機後，可以錄製聲音並智慧降噪，自動濾除槳葉噪聲，一人操控拍攝無難度。
48MP相片、4K/60fps HDR影片
畫質方面DJI Flip支援拍攝4800萬像素照片，採用1/1.3英吋感光元件支援雙原生ISO融合，配合2.4μm四合一大像素，以寬廣動態範圍捕捉光影細節。支援最大4倍變焦，新一代智慧堆疊拍照有效提升直出畫面的動態範圍。
DJI Flip可拍攝4K/60fps HDR影片、支援4K解析度下100影格率的慢動作錄製，同時支援2.7K直拍、10-bit D-Log M色彩模式，保留明暗細節。
售價$3049起跳
DJI Flip將分3個版本發售。DJI Flip普通遙控器版售價$3049；DJI Flip附螢幕遙控器版售價$4359；DJI Flip暢飛套裝（附螢幕遙控器）售價$5449。DJI Store官方和授權線上商店及授權零售商即日起正式發售。