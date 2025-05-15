DJI Mavic 4 Pro正式發表　港行開價$15,299起

DJI正式推出了全新的三攝影像航拍機DJI Mavic 4 Pro。這款機型以其卓越的性能和創新的設計，為航拍創作開啟了新的篇章。Mavic 4 Pro搭載了一億像素的Hasselblad主相機，配合雙長焦相機和360°旋轉的萬象雲台。

Mavic 4 Pro的三攝系統全面升級，支援雙原生ISO融合技術，能夠有效提高畫面細節和動態範圍。主相機的4/3 CMOS感光元件和HNCS自然色彩解決方案，讓拍攝的影像在後期處理中更為豐富。長焦相機則提供了穩定的影像，能夠在拍攝遠景時充分展現細節，無論是城市風景還是自然景觀，都能輕鬆捕捉。

這款航拍機的亮點之一在於其夜景拍攝能力，Mavic 4 Pro具備0.1 Lux的全向避障功能，即使在昏暗的環境中，也能保持穩定的拍攝表現。DJI的高級戰略總監張曉楠表示，這款機型不僅在安全性上樹立了新的標杆，還在易用性方面提供了更多便利，讓每位創作者都能輕鬆掌控空中影像的拍攝。

支援4K/60fps HDR影片拍攝

此外，Mavic 4 Pro支援4K/60fps HDR影片拍攝，Hasselblad主相機更可錄製高達6K/60fps的影片，這樣的高畫質表現，無疑為創作者提供了極大的後期創作空間。全新的360°旋轉萬象雲台，讓用戶能夠靈活運鏡，探索不同的拍攝角度，從而捕捉到壯麗的景色和獨特的視覺語言。

在智慧跟隨功能上，Mavic 4 Pro也表現出色。無論是在光線較暗的環境中，或是面對障礙物，這款航拍機都能快速反應，確保安全飛行。其高性能的視覺系統使得即使在衛星訊號不佳的情況下，仍能準確定位和安全返航。

DJI Mavic 4 Pro的遙控器DJI RC Pro 2，擁有4小時的持久續航和128GB的內建儲存，讓用戶能隨時隨地享受拍攝的樂趣。這款遙控器不僅能實時顯示HDR畫面，還支援多種色彩模式的準確還原，幫助創作者精確掌控拍攝內容。

總體而言，DJI Mavic 4 Pro以其卓越的影像性能和先進技術，無疑將成為每位創作者的得力助手，助力他們在空中演繹屬於自己的影像故事。隨著這款機型的發佈，航拍創作的未來將更加精彩。

DJI Mavic 4 Pro 系列共有 3 個套裝版本發售。