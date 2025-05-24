DJI Mic 2系列大降價 兩發一收＋充電盒套裝大幅下調32%｜機價行情

DJI Mic 2自推出以來，憑藉出色的收音品質、便捷操作及創新設計，廣受內容創作者青睞。為進一步滿足用戶需求，DJI宣布調整Mic 2系列售價，全線產品降幅最高達32%，提供更優惠的購入選擇。

價格調整使DJI Mic 2的性價比顯著提升 在價格調整方面，Mic 2充電盒由原價539港幣下調至429港幣，降幅達20%；發射器（透明黑/珍珠白）從$759降至$529，降幅達30%；包含兩發一收及充電盒的套裝組合由$2,709調整為$1,839，降幅達32%；一發一收套裝則從$1,629降至$1,199，降幅26%。

DJI Mic 2憑藉其專業級收音性能，配備8GB內置儲存空間，支援32位元浮點錄音及安全音軌功能，確保錄音品質穩定清晰。

DJI Mic 2憑藉其專業級收音性能，配備8GB內置儲存空間，支援32位元浮點錄音及安全音軌功能，確保錄音品質穩定清晰。接收器配備OLED觸控屏幕，操作直觀流暢，並搭載智能降噪技術，能有效減少環境噪音干擾，特別適合Vlog拍攝、專業訪談及直播等多種創作場景。 此次價格調整使DJI Mic 2的性價比顯著提升，無論是專業創作者或入門用戶，都能以更實惠的價格獲得高品質收音解決方案。對於追求專業音質與便攜性的內容創作者而言，現在正是升級設備的最佳時機。 DJI x Hasselblad 專門店地址： 尖沙咀門市：尖沙咀柏麗購物大道 D 區 G19-G20 號鋪

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