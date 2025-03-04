DJI Mini 4 Pro九折/Mavic 3 Pro八五折 航拍機入手時機！

想入手 DJI 無人機？現在就是好時機！DJI Mini 4 Pro 首次推出九折優惠，而功能強大的專業Mavic 3 Pro 亦同步推出八五折優惠，讓你以更優惠的價格體驗航拍的樂趣。

輕巧便攜，功能強大：DJI Mini 4 Pro

輕巧便攜，功能強大：DJI Mini 4 Pro 對於追求輕便和高畫質的航拍新手或旅行愛好者來說，DJI Mini 4 Pro 是理想之選。它重量輕於 249g，大部分地區無需註冊即可飛行。配備 1/1.3 吋 48MP 鏡頭，支持 10bit D-Log M 及 HLG 色彩模式，可拍攝出專業級的影像。此外，它還搭載了全向主動避障系統，保障飛行安全。O4 圖傳技術提供長達 20km 的圖傳距離，並支持 1080p / 60 fps 影片傳輸。一次充電即可享受長達 34 分鐘的飛行時間。

現在入手 DJI Mini 4 Pro，即可享九折優惠！

現在入手 DJI Mini 4 Pro，即可享九折優惠！ 套裝（普通遙控器）：優惠價 HK$4,739 (原價 HK$5,299)

套裝（附屏幕遙控）：優惠價 HK$5,899 (原價 HK$6,599)

暢飛套裝（附屏幕遙控）：優惠價 HK$6,899 (原價 HK$7,699)

長續航暢飛套裝（附屏幕遙控）：優惠價 HK$7,299 (原價 HK$8,139)

專業航拍，盡在掌握：DJI Mavic 3 Pro

專業航拍，盡在掌握：DJI Mavic 3 Pro 如果你是一位專業航拍攝影師或追求極致影像品質的用戶，DJI Mavic 3 Pro 將會是你的得力助手。它搭載首創的三攝系統，涵蓋 24mm、70mm 及 166mm 焦段，無論是超廣角、中長焦還是長焦拍攝，都能輕鬆應對。其 4/3 CMOS Hasselblad 24mm 主鏡頭，更能捕捉到令人驚嘆的細節和色彩。8 個全向避障感應器和 43 分鐘的長續航時間，讓你的飛行更加安全和高效。

DJI Mavic 3 Pro 八五折優惠同步進行中！

DJI Mavic 3 Pro 八五折優惠同步進行中！ DJI Mavic 3 Pro：優惠價 HK$11,079 (原價 HK$13,029)

DJI Mavic 3 Pro（RC 遙控器）：優惠價 HK$12,999 (原價 HK$15,359)

DJI Mavic 3 Pro 暢飛套裝（RC 遙控器）：優惠價 HK$16,599 (原價 HK$19,559)

DJI Mavic 3 Pro 暢飛套裝（RC Pro 遙控器）：優惠價 HK$20,599 (原價 HK$24,309)

DJI Mavic 3 Pro 大師套裝（RC Pro 遙控器）：優惠價 HK$29,699 (原價 HK$35,029) 優惠期： Mini 4 Pro: 2025年3月1日至3月14日

Mavic 3 Pro: 2025年3月1日至3月31日 DJI x Hasselblad 概念店地址： 尖沙咀柏麗購物大道 D 區 G19-G20 號鋪

銅鑼灣羅素街 59 - 61 號地下 B5 號舖

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