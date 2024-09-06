DJI Neo最新掌上Vlog無人機　一放即飛$1399無痛玩航拍

DJI最新發布的DJI Neo掌上Vlog無人機，$1399入門級售價相當抵玩。

以前玩航拍門檻相當高，無人機成本高，而且亦要求一定飛行技術，又要註冊等繁複步驟。DJI今日發表DJI Neo掌上Vlog無人機，入門級簡單操控，加上機身輕巧易攜，相信會成為不少人旅行或打卡神器！

零門檻掌上起降 DJI Neo僅135克，是DJI迄今最輕、最小的無人機，無需遙控器即可掌上起降，只需按下機身頂部模式按鍵，選好拍攝模式後，便可從掌上輕盈起飛，自動運鏡完成創作，再來個掌上降落，輕鬆拍片。 DJI Neo搭載AI智慧演算法，能跟隨取景框中的人物，實現智慧跟拍玩法，讓拍攝對象成為畫面焦點。無論是騎行、滑板，還是登山、徒步，它都能跟上你的節奏，扮演隨行攝影師。Neo亦可自動拍攝出片，提供漸遠、環繞、衝天等多種智慧拍攝模式，視角豐富多變。

全包覆設計保護性高 玩航拍最怕炒機，DJI Neo設有全包保護罩設計為安全飛行護航，既可以避免槳葉傷人，又可以在飛行過程中碰到障礙物時，確保槳葉不受損傷，另外還可以幫助穩定機身狀態，不會輕易掉落發生損傷。 採用紅外線及單目視覺定位方案，能穩定滯空停留，即使遇到4級風也能穩住。透過遙控器操控時，可支援自動返航，操作省心便捷。18分鐘飛行時間，可連續完成至少20次掌上起降拍攝，續航力不俗。

多樣化操控方式 DJI Neo支援多樣化操控，除了無遙控器式飛行拍攝，亦可搭配使用DJI Fly app、遙控器、穿越搖桿、飛行眼鏡等，使飛行及運鏡控制更加精準。 語音控制可透過DJI Fly app辨識出喚醒詞「Hey Fly」後，喚醒Neo並執行發出的飛行指令。Neo 也支援透過Wi-Fi直連手機，無需另購遙控器，用app介面的虛擬按鍵操控，且控制距離可達50公尺，並支援在app內設定跟拍角度與距離。 如本身有玩開DJI，Neo還能搭配DJI飛行眼鏡3和穿越搖桿3或FPV遙控器3，影像傳輸距離遠至 10公里。使用穿越搖桿3時，可玩一鍵花式飛行、室內飛行、狹窄空間穿梭等。

超簡單快速出片 DJI Neo採用1/2英吋感光元件，能拍攝1200萬像素照片，最高可錄製4K/30fps超強增穩／地平校正影片。內建22GB儲存空間，可儲存約40分鐘的4K/30fps影片，或55分鐘的1080p/60fps影片，已足夠數次飛行。 使用DJI Fly app介面可透過手機內建的咪高鋒收音，也能透過藍牙連線至DJI Mic 2，錄製旁白。App還能自動消除槳葉雜音，並將音軌合併到素材中，即使拍攝低空視角的Vlog，收音依然清晰純淨。搭載高速手機快傳、一鍵美顏、一鍵出片等功能，快速出片。 吸引入門級售價 DJI Neo單機版售價$1399，包含飛行器、1顆智慧飛行電池、槳葉保護罩等元件。暢飛套裝售價$2499，包含飛行器、3顆智慧飛行電池、槳葉保護罩，還有RC-N3遙控器及其轉接線。DJI Care隨心換1年版售價$159，提供1年内2次低價替換權益；2年版售價$279，提供2年内4次低價替換權益。