DJI Neo限時優惠｜Osmo Action 4激減28%＋最高10%折扣 運動攝影神器同步促銷

DJI近日推出兩款主力產品的年度優惠活動，為攝影愛好者和科技玩家帶來驚喜。這次限時促銷包含輕巧型FPV無人機DJI Neo和專業運動相機Osmo Action 4，兩款產品各具特色，滿足不同使用需求。

DJI Neo系列無人機設計理念獨特 DJI Neo系列無人機以其獨特的設計理念在市場上脫穎而出。這款僅重135g的迷你無人機採用全包式保護設計，不僅提升了飛行安全性，更讓攜帶變得異常便利。其創新之處在於支持多種操控模式，用戶既可以選擇傳統遙控器操作，也能搭配FPV眼鏡體驗第一人稱視角的沉浸式飛行。特別設計的掌上起降功能，讓起飛和降落變得簡單直觀，即使是初學者也能快速上手。

單機版從原價$1,399降至$1,299 即日起至2025年4月21日，購買DJI Neo系列可享受最高10%的折扣優惠。其中單機版從原價$1,399降至$1,299；暢飛套裝由$2,499優惠至$2,499優惠至$2,249；而功能更全面的體感暢飛套裝則從$3,869降價至$3,869降價至$3,479。為讓消費者更深入了解產品特性，DJI特別於4月2日在尖沙咀門店舉辦「穿越體驗日」，參與者將有機會親身體驗這款無人機。

另一款參與促銷的Osmo Action 4則是運動攝影領域的佼佼者。

另一款參與促銷的Osmo Action 4則是運動攝影領域的佼佼者。這款僅重145g的輕巧相機擁有專業級的影像性能，配備1/1.3英吋大尺寸感光元件，單個像素尺寸達2.4μm，配合f/2.8大光圈鏡頭，即使在光線不足的環境下也能捕捉清晰細膩的畫面。其強大的4K/120fps慢動作拍攝能力，讓用戶可以記錄每一個精彩瞬間的細微變化。

Osmo Action 4的耐用性同樣出色，具備18米裸機防水能力，無需額外防水殼即可應對各種水上活動。

Osmo Action 4的耐用性同樣出色，具備18米裸機防水能力，無需額外防水殼即可應對各種水上活動。前後雙觸控螢幕的設計讓構圖和操作更加直觀便捷。此次優惠活動持續至2025年5月5日，標準套裝從$2,179降至$2,179降至$1,569，全能套裝則由$2,939優惠至$2,939優惠至$2,319，降幅最高達28%。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

