DJI Osmo Action 5 Pro運動相機　前後OLED螢幕、加強續航及人物跟隨功能

DJI Osmo Action 5 Pro旗艦運動相機現已上市，售價由$2899起。

DJI又有新品發布，今次是全新旗艦運動相機Osmo Action 5 Pro。配備1/1.3英吋感光元件，而且可拍4K/120fps影片、前後螢幕均升級OLED螢幕及加強拍攝功能，如想入手運動相機不妨考慮。

前後螢幕均升級為OLED高亮度觸控螢幕，更大螢幕與更窄邊框，回看更加清晰。隨顯螢幕顯示狀態下，雙螢幕均可以低功耗顯示錄製規格和時長。

鏡頭155°超大視角，最高可逐影格分析240fps影片，實現32倍超級慢速播放。影相最高可完成3秒30張連拍，單張照片最高具備約4000萬像素（7294 × 5472）或8K（16:9）解析度，為前代產品的4倍。

全新一代1/1.3英吋感光元件，畫面等效像素尺寸達2.4μm，動態範圍高達13.5級，同時搭配4奈米高性能晶片，明暗反差都可拍到清晰銳利、明暗層次豐富的畫面。最高影片規格升級至4K/120fps 4:3，並支援4K全像素錄製。

續航及運動功能加強

Action 5 Pro比上代續航能力提升50%，一顆電池最長可使用4小時。首次在運動相機中實現人物跟隨功能，即使沒有雲台，都能智慧判斷人物位置並動態調整畫面構圖，讓人物保持中心。360°地平線增穩模式與超強增穩3.0模式，可有效校正畫面水平和抑制晃動。

裸機可達20公尺防水，內建專業水壓計，可即時查看水下深度和運動時長，保障潛水運動安全。智慧拍攝功能一出入水拍攝的自動啟停，內建色溫感測器，使直接拍出的水下色彩真實自然。另還有磁吸快拆設計、秒切直向拍攝功能、GPS藍牙遙控器等配件支援其他運動及場景拍攝。