DJI Osmo Action 5 Pro運動相機　前後OLED螢幕、加強續航及人物跟隨功能

DJI又有新品發布，今次是全新旗艦運動相機Osmo Action 5 Pro。配備1/1.3英吋感光元件，而且可拍4K/120fps影片、前後螢幕均升級OLED螢幕及加強拍攝功能，如想入手運動相機不妨考慮。
旗艦級影像
全新一代1/1.3英吋感光元件，畫面等效像素尺寸達2.4μm，動態範圍高達13.5級，同時搭配4奈米高性能晶片，明暗反差都可拍到清晰銳利、明暗層次豐富的畫面。最高影片規格升級至4K/120fps 4:3，並支援4K全像素錄製。
鏡頭155°超大視角，最高可逐影格分析240fps影片，實現32倍超級慢速播放。影相最高可完成3秒30張連拍，單張照片最高具備約4000萬像素（7294 × 5472）或8K（16:9）解析度，為前代產品的4倍。
前後螢幕均升級為OLED高亮度觸控螢幕，更大螢幕與更窄邊框，回看更加清晰。隨顯螢幕顯示狀態下，雙螢幕均可以低功耗顯示錄製規格和時長。
續航及運動功能加強
Action 5 Pro比上代續航能力提升50%，一顆電池最長可使用4小時。首次在運動相機中實現人物跟隨功能，即使沒有雲台，都能智慧判斷人物位置並動態調整畫面構圖，讓人物保持中心。360°地平線增穩模式與超強增穩3.0模式，可有效校正畫面水平和抑制晃動。
裸機可達20公尺防水，內建專業水壓計，可即時查看水下深度和運動時長，保障潛水運動安全。智慧拍攝功能一出入水拍攝的自動啟停，內建色溫感測器，使直接拍出的水下色彩真實自然。另還有磁吸快拆設計、秒切直向拍攝功能、GPS藍牙遙控器等配件支援其他運動及場景拍攝。
配件豐富新出手把
特設電池快充功能，僅需充電15分鐘，即可續航兩小時。新增內建儲存容量達47GB，亦可透過 Mimo app無線連線，即時在手機中預覽拍攝畫面並調整參數。搭配豐富的配件生態，如新出的多功能充電手把、冷靴擴充套件、柔性支架等。
Osmo Action 5 Pro即日起在DJI官方線上商店和各大零售商發售，標準套裝售價$2899 ，內含主機、1顆耐低溫增強續航電池、橫直拍防護框、快拆轉接元件等配件。暢拍套裝售價$3659，額外有3顆電池、多功能電池收納盒及Osmo 1.5公尺延長桿。