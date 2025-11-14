熱門搜尋:
科技
2025-11-14 13:00:00

DJI Osmo Action 6旗艦運動相機登場　首創可變光圈、1/1.1吋大底感光元件

DJI Osmo Action 6旗艦運動相機現已上市。

DJI近來推出多款新品，最新有首款可變光圈運動相機Osmo Action 6 ，突破傳統運動相機固定光圈模式，搭配全新1/1.1英吋方形感光元件，為旗艦級運動相機的影像表現與創意拍攝解鎖更多可能。

DJI Osmo Action 6為鏡頭圈比上代略為增大。 DJI Osmo Action 6可變光圈範圍涵蓋f/2.0至f/4.0。 DJI Osmo Action 6可以大光圈拍攝出淺景深效果。 DJI Osmo Action 6的全新星芒模式可為夜景帶來特效。

最大光圈f/2.0

DJI Osmo Action 6可變光圈範圍涵蓋f/2.0至f/4.0，比起之前恆定f/2.8更多玩法，可根據多元化場景拍攝需求，選擇適合的光圈模式。大光圈提升暗光及夜景畫質，搭配微距鏡拍攝美食、寵物等畫面時，能在更近的拍攝距離下實現淺景深拍攝效果。全新星芒模式可在燈光明亮的夜景環境下使用，讓燈光呈現迷人的星芒效果，為夜間影像增添獨特的表現力。

另設有自動模式，可根據拍攝環境與需求選擇不同的光圈檔位。無論是夜景拍攝的光線挑戰，還是風景拍攝對細節的捕捉需求，光圈會在所選檔位內根據拍攝環境自動調整大小，滿足不同場景的拍攝需求。

DJI Osmo Action 6內存增加至50GB。 DJI Osmo Action 6新增超級夜景模式。 DJI Osmo Action 6新增4K自由裁切模式，可先拍後裁。

全新感光元件

DJI Osmo Action 6換上全新1/1.1吋方形感光元件，最高支援4K/120fps 4:3超高畫質錄製，無論日常昏暗環境或高反差場景，都能呈現清晰銳利、明暗生動的畫面。新增4K自由裁切模式，支援先拍攝、後裁切，支援多種片幅自由裁切，讓創作更加靈活自如。

大尺寸感光元件、更大光圈與全新影像去雜訊演算法，超級夜景模式在極低照度環境下能捕捉最高4K/60fps夜景畫面。另原生支援最高4K/120fps超高畫質錄製，1080p規格下可智慧生成32倍960fps的超級慢動作。需後期製作今代亦有10-bit D-Log M，保留高光與暗部細節。

今代內建儲存空間由47GB增至50GB，並新增手勢智能控制。其他功能大致與上代一樣，包括240分鐘續航力、裸機20米防水、Wi-Fi 6等配置。Osmo Action 6標準套裝售價$3349，現已於官網有售。

