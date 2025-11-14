DJI Osmo Action 6旗艦運動相機登場　首創可變光圈、1/1.1吋大底感光元件

最大光圈f/2.0

DJI Osmo Action 6可變光圈範圍涵蓋f/2.0至f/4.0，比起之前恆定f/2.8更多玩法，可根據多元化場景拍攝需求，選擇適合的光圈模式。大光圈提升暗光及夜景畫質，搭配微距鏡拍攝美食、寵物等畫面時，能在更近的拍攝距離下實現淺景深拍攝效果。全新星芒模式可在燈光明亮的夜景環境下使用，讓燈光呈現迷人的星芒效果，為夜間影像增添獨特的表現力。

另設有自動模式，可根據拍攝環境與需求選擇不同的光圈檔位。無論是夜景拍攝的光線挑戰，還是風景拍攝對細節的捕捉需求，光圈會在所選檔位內根據拍攝環境自動調整大小，滿足不同場景的拍攝需求。