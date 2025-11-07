DJI Osmo Mobile 8手機穩定器千元有找　新增Apple DockKit、360°水平旋轉

DJI Osmo Mobile 8手機穩定器現已推出。

DJI發布新一代全場景精準跟拍手機穩定器Osmo Mobile 8，今代除了自家雲台第七代三軸增穩防抖技術，還全新支援360°流暢環拍和低角度運鏡拍攝，配合手機直連以及多功能追蹤模組，維持上代價錢比對手更加抵玩。

多功能追蹤模組 Osmo Mobile 8多功能追蹤模組集人和寵物跟拍、補光、收音功能於一身，跟拍同時可智慧跟隨人物，檢測並追蹤貓和狗進行智慧跟隨，亦可應對多人場景。多功能追蹤模組集成的補光燈支援單手轉盤調節，設有8級亮度與8級色溫。手機可透過USB-C線與模組連接，無線接收其他裝置如DJI Mic 3、DJI Mic 2和DJI Mic Mini發射器音訊，收音質素更高。 今代更新增了Apple DockKit功能，讓iPhone原生相機的智慧追蹤能力和拍攝體驗更上一層樓。只需將手機與雲台手把的NFC感應區貼合，即可輕鬆進行藍牙配對，磁吸固定後，跟隨模式即可開啟。另亦可搭配OM磁吸快拆背貼，拆裝更方便。

整合一體化機身 Osmo Mobile 8採用DJI雲台第七代三軸增穩防抖技術，能夠實現無損防抖。配合集三腳架、延長桿、磁吸手機夾於一體的機身一體化設計，可搭載機身更重、鏡頭更大的主流影像旗艦手機。 最新支援360°水平無限制旋轉，可流暢環拍全景照片或影片，加上智慧跟隨功能可持續鎖定動態本體，讓畫面一氣呵成。內建延長桿可令雲台平移軸前傾，拍攝貼近地面的低角度運鏡，特別適合自動跟拍孩童、寵物等主體。擁有長達10小時的持久續航，更可配合USB-C連接埠為手機充電。

DJI Osmo Mobile 8三角架穩固防抖。