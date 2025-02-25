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科技
2025-02-25 12:30:00

DJI RS 4 Mini 備智能追蹤模組提供跟拍功能　專為創作者而設

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DJI RS 4 Mini 備智能追蹤模組提供跟拍功能　專為創作者而設

DJI RS 4 Mini 備智能追蹤模組提供跟拍功能　專為創作者而設

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DJI 最近全力進軍 Gimbal 市場，繼日前推出 OSMO Pocket 7 / 7P 後，剛剛又推出入門專業㚫的 DJI RS 4 Mini 穩定器。DJI RS 4 Mini 不但引入自動軸鎖等進階功能，更提供全新 DJI RS 智能追蹤模組，讓任何裝置，如相機及電話，都可以進到絲滑跟隨拍攝，讓畫面構圖更見專業。

模組辨識跟隨距離最遠可達10米

RS 4 Mini 搭配磁吸 RS 智慧追蹤模組，可以讓影片在不同運鏡過程中，保持主體在合適位置，就算新手攝影師，都可以做到大師級的操作效果。而且模組辨識跟隨距離最遠可達10米，加上即使在多人環境中丟失主體後，依然可以隨時尋回主體繼續跟隨，易用度爆錶。另外 RS 智慧追蹤模組支援手勢操控，只要對準五指張開，就可以啟動或暫停追蹤功能極為方便。當然用家都可以透過雲台按鍵進行切換。

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新增 RS 智慧追蹤模組，功能大升級。 對準模組，舉起 5 指，就可以追蹤主體拍攝。 不同運鏡方式，相機都會自動對準主體，相當方便。

機身備2KG負載能力但重量只有890g

除了引入全新 RS 智慧追蹤模組，RS 4 Mini 還支援自動軸鎖功能，無論開機還是關機，都可以做到一鍵鎖軸，使到開拍或收工更加迅速。另外，RS 4 Mini 亦同時強化了微調操作體驗，加上升級到第三代原生橫直拍切換操作，只要10秒就可完成切換，大大提升攝影師的工作便利度。

至於負重方面，雖然產品為 Mini 版本，機身重量只有 890g，但依然備有2Kg的負載能力； 即就算搭配 Sony A7 相機及 24 – 70mm F2.8 GM 二代鏡頭，都可以完成操作。另用家亦可以選擇手機夾配，以電話進行拍攝，彈性極高。

自動軸鎖，不論拍攝或收納都方便。 隨時快速切換直倒拍攝。 RS 4 Mini 有不俗的負載能力，實用性廣。 想用電話攝錄，亦難不到 RS 4 Mini。

有快充功能充30分鐘即可用5小時

Gimabl 最重要就是穩定，RS 4 Mini 採用第四代增穩演算法，能更好地應對奔跑、低角度等攝影場景。電池續航時間達 13 小時，足以應付日常拍攝，並有快充功能，充30分鐘即可用 5 小時。

DJI RS 4 Mini 有兩個版本，基本版售價為 HK$2,189；套裝版（連 RS 智慧追蹤模組，手提專接手把配件等）則售 HK$2,739。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載
 

RS 4 Mini 有更出色的低角度拍攝支援。 DJI RS 4 MIni 讓 Content Creator 有更好的創作工具。

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