DJI RS 4 Mini 備智能追蹤模組提供跟拍功能　專為創作者而設

DJI 最近全力進軍 Gimbal 市場，繼日前推出 OSMO Pocket 7 / 7P 後，剛剛又推出入門專業㚫的 DJI RS 4 Mini 穩定器。DJI RS 4 Mini 不但引入自動軸鎖等進階功能，更提供全新 DJI RS 智能追蹤模組，讓任何裝置，如相機及電話，都可以進到絲滑跟隨拍攝，讓畫面構圖更見專業。

RS 4 Mini 搭配磁吸 RS 智慧追蹤模組，可以讓影片在不同運鏡過程中，保持主體在合適位置，就算新手攝影師，都可以做到大師級的操作效果。而且模組辨識跟隨距離最遠可達10米，加上即使在多人環境中丟失主體後，依然可以隨時尋回主體繼續跟隨，易用度爆錶。另外 RS 智慧追蹤模組支援手勢操控，只要對準五指張開，就可以啟動或暫停追蹤功能極為方便。當然用家都可以透過雲台按鍵進行切換。

機身備2KG負載能力但重量只有890g

除了引入全新 RS 智慧追蹤模組，RS 4 Mini 還支援自動軸鎖功能，無論開機還是關機，都可以做到一鍵鎖軸，使到開拍或收工更加迅速。另外，RS 4 Mini 亦同時強化了微調操作體驗，加上升級到第三代原生橫直拍切換操作，只要10秒就可完成切換，大大提升攝影師的工作便利度。

至於負重方面，雖然產品為 Mini 版本，機身重量只有 890g，但依然備有2Kg的負載能力； 即就算搭配 Sony A7 相機及 24 – 70mm F2.8 GM 二代鏡頭，都可以完成操作。另用家亦可以選擇手機夾配，以電話進行拍攝，彈性極高。