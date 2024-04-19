Dyson全新智能風筒Supersonic Nural 3大感測科技距離調溫保護頭皮

Dyson風筒可說是美髮必備神器，最近推出全新Dyson Supersonic Nural風筒。配備3大智能感測科技，Nural感應器系統有頭皮保護模式、智能辨識功能的配件組合及停頓待機模式，吹頭也更加智能化。

新升級Nural 感測器

Dyson全新的Supersonic Nural風筒跟上一代最大分別是配備Nural感測器系統，可啟動頭皮保護模式、配件智能辨識和停頓待機模式，讓吹頭造型更智能化。機身背面亦換上透明聚碳酸酯外殼，耐用耐熱，突顯內部結構更有科技感。重量跟上代差不多，拿上手同樣輕巧。

頭皮保護模式採用飛時測距感測器，投射紅外線測量風筒與頭髮之間的距離，並自動調節溫度。使用時出風觸達頭皮溫度至55°C左右，有助於維持頭皮水分，而且舒適溫和地吹乾頭髮。

風筒背後設有LED溫度指示燈，色調會因應風筒和頭部之間的距離而自動轉變，藍色代表冷風、黃色低溫、橙色中溫和紅色高溫。試吹時將風筒貼近頭皮，LED燈會變成黃色，風溫亦會自動下降，直吹也不覺灼熱。關掉功能後，亦能自行調節溫度及風力。

