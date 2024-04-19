Dyson全新智能風筒Supersonic Nural 3大感測科技距離調溫保護頭皮

Dyson風筒可說是美髮必備神器，最近推出全新Dyson Supersonic Nural風筒。配備3大智能感測科技，Nural感應器系統有頭皮保護模式、智能辨識功能的配件組合及停頓待機模式，吹頭也更加智能化。
新升級Nural 感測器
Dyson全新的Supersonic Nural風筒跟上一代最大分別是配備Nural感測器系統，可啟動頭皮保護模式、配件智能辨識和停頓待機模式，讓吹頭造型更智能化。機身背面亦換上透明聚碳酸酯外殼，耐用耐熱，突顯內部結構更有科技感。重量跟上代差不多，拿上手同樣輕巧。
頭皮保護模式採用飛時測距感測器，投射紅外線測量風筒與頭髮之間的距離，並自動調節溫度。使用時出風觸達頭皮溫度至55°C左右，有助於維持頭皮水分，而且舒適溫和地吹乾頭髮。
風筒背後設有LED溫度指示燈，色調會因應風筒和頭部之間的距離而自動轉變，藍色代表冷風、黃色低溫、橙色中溫和紅色高溫。試吹時將風筒貼近頭皮，LED燈會變成黃色，風溫亦會自動下降，直吹也不覺灼熱。關掉功能後，亦能自行調節溫度及風力。
新增待機模式及配件辨識
停頓待機模式運用加速感測器感測用家動作，風筒放下時會自動停止加熱及降低氣流，減少不必要的噪音。待再次拿起時，風筒會再次自動如常運作。
另外智能造型配件採用霍爾感測器，使用不同配件時，配件智能辨識功能自動調整至用家上次使用的造型設定，包括熱力和風力，並在下次使用時自動應用，使用上更簡化方便。
風筒附帶5個配件，有經典的長春花藍及如Tiffany Blue般的綠松石兩種配色，藍色禮盒套裝即日起於Dyson官網及專門店獨家發售，母親節更推出陶瓷粉玫瑰金拼色限定版，3款價錢同樣為$3,980。