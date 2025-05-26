Dyson發布最薄無線吸塵機PencilVac　四錐形刷頭設計直徑僅38mm

Dyson PencilVac採用全新四錐形刷頭設計，為品牌最纖薄吸塵機。

Dyson上星期推出了一款全新吸塵機Dyson PencilVac，這是一款直徑只有38mm的輕型無線吸塵機，配備4個全新Fluffycones蓬鬆錐體，清潔頭可在清潔時將長髮從刷條中彈出，不需要從纏結的刷條中剪掉或拔掉毛髮。

全新Fluffycones清潔頭 Dyson PencilVac重量僅為1.8公斤，直徑只有38毫米，是Dyson最靈活輕巧的吸塵機。設計獨特，新款Dyson Fluffycones在兩根刷條中配備4個錐形刷條，以相反方向旋轉，清潔頭在地板上可向前和向後進行清潔，刷條錐體從側面伸出，可清潔到邊緣位置。 拾取毛髮時將其彈出，防止毛髮纏繞在刷條上。尼龍刷毛具有特殊角度，清走毛髮同時清除地板上的細小灰塵和碎屑，前後雷射照明可同時清除硬地板上看不見的灰塵。



最纖薄無線吸塵機 採用全新Dyson Hyperdymium 140k摩打，是品牌迄今為止最小、最快的真空摩打，直徑僅28平方毫米。功率密度比前代產品高出34%，轉速高達140,000RPM，可產生55AW的強大吸力。 首度採用全新兩段式直向塵埃過濾系統，可有效地將灰塵和碎屑從氣流中分離，而不會導致過濾器堵塞或清潔性能下降。全新兩級線性除塵系統，可捕捉99.99%的小至0.3微米的顆粒，灰塵進行壓縮，以增加垃圾箱的最大容量並減少垃圾箱清空的頻率。 可連接應用程式 Dyson PencilVac是首款可連接到MyDyson應用程式的無線吸塵機，可以存取其他設定並獲得即時維護報告，包括何時以及如何清潔過濾器，以及保養方法和使用指南。機身亦配備LCD螢幕，顯示所選的電源模式和清潔時的剩餘運行時間。 Dyson PencilVac暫時未在香港及美國發售，將會在日本先行推出，售價為84920日元，折合約4655港元。