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科技
2025-05-23 17:36:48

Elden Ring改編真人電影版　《迷幻沙灘》原作者Alex Garland執導

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Bandai Namco大作《艾爾登法環》即將拍成真人電影版。

Bandai Namco大作《艾爾登法環》即將拍成真人電影版。

Bandai Namco（萬代南夢宮）與A24今日宣布，將與編劇兼導演Alex Garland合作，改編FromSoftware Inc.旗下全球知名的動作角色扮演遊戲Elden Ring（《艾爾登法環》）為真人電影。

《艾爾登法環》（Elden Ring）在PS5、Xbox及Steam平台均有推出。

《艾爾登法環》（Elden Ring）在PS5、Xbox及Steam平台均有推出。

全球大賣RPG大作

Elden Ring由FromSoftware的宮崎英高監督打造，並以奇幻小說《權力遊戲》系列（Game of Thrones）作者喬治·R·R·馬丁（George R. R. Martin）創作的神話故事為基礎。這款以純正黑暗奇幻世界為背景的動作角色扮演遊戲，在2022年2月25日發售，全球累計出貨量已突破3000萬套。

為將Elden Ring的宏大世界與激烈戰鬥搬上大銀幕，本片將由電影製作人Alex Garland執導，他是《迷幻沙灘》（The Beach）原作者、《28天毀滅倒數》編劇及《滅。境》（Annihilation）導演。電影由Peter Rice擔任製作人，DNA影業的Andrew Macdonald與Allon Reich共同參與，George R. R. Martin與Vince Gerardis也將參與製作。

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《艾爾登法環黑夜君臨》將於5月30日推出。

《艾爾登法環黑夜君臨》將於5月30日推出。

遊戲新作即將上架

Elden Ring衍生作Elden Ring Nightreign（《艾爾登法環 黑夜君臨》）將於5月30日全球同步發售，遊戲保留《艾爾登法環》的武器與敵人等元素，同時重新設計玩法。另外Elden Ring Tarnished Edition為Nintendo Switch 2平台推出的完整合輯版本，預計於今年內發售。

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