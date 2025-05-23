Elden Ring改編真人電影版　《迷幻沙灘》原作者Alex Garland執導

Bandai Namco（萬代南夢宮）與A24今日宣布，將與編劇兼導演Alex Garland合作，改編FromSoftware Inc.旗下全球知名的動作角色扮演遊戲Elden Ring（《艾爾登法環》）為真人電影。
全球大賣RPG大作
Elden Ring由FromSoftware的宮崎英高監督打造，並以奇幻小說《權力遊戲》系列（Game of Thrones）作者喬治·R·R·馬丁（George R. R. Martin）創作的神話故事為基礎。這款以純正黑暗奇幻世界為背景的動作角色扮演遊戲，在2022年2月25日發售，全球累計出貨量已突破3000萬套。
為將Elden Ring的宏大世界與激烈戰鬥搬上大銀幕，本片將由電影製作人Alex Garland執導，他是《迷幻沙灘》（The Beach）原作者、《28天毀滅倒數》編劇及《滅。境》（Annihilation）導演。電影由Peter Rice擔任製作人，DNA影業的Andrew Macdonald與Allon Reich共同參與，George R. R. Martin與Vince Gerardis也將參與製作。
遊戲新作即將上架
Elden Ring衍生作Elden Ring Nightreign（《艾爾登法環 黑夜君臨》）將於5月30日全球同步發售，遊戲保留《艾爾登法環》的武器與敵人等元素，同時重新設計玩法。另外Elden Ring Tarnished Edition為Nintendo Switch 2平台推出的完整合輯版本，預計於今年內發售。