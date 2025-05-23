Elden Ring改編真人電影版　《迷幻沙灘》原作者Alex Garland執導

《艾爾登法環》（Elden Ring）在PS5、Xbox及Steam平台均有推出。

全球大賣RPG大作

Elden Ring由FromSoftware的宮崎英高監督打造，並以奇幻小說《權力遊戲》系列（Game of Thrones）作者喬治·R·R·馬丁（George R. R. Martin）創作的神話故事為基礎。這款以純正黑暗奇幻世界為背景的動作角色扮演遊戲，在2022年2月25日發售，全球累計出貨量已突破3000萬套。

為將Elden Ring的宏大世界與激烈戰鬥搬上大銀幕，本片將由電影製作人Alex Garland執導，他是《迷幻沙灘》（The Beach）原作者、《28天毀滅倒數》編劇及《滅。境》（Annihilation）導演。電影由Peter Rice擔任製作人，DNA影業的Andrew Macdonald與Allon Reich共同參與，George R. R. Martin與Vince Gerardis也將參與製作。