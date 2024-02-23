Essentials by CASETiFY 手機殼及手機背繩等 簡約美學及保護俱備

CASETiFY 發布 Essentials by CASETiFY™ 系列，波紋手機殼、Apple Watch 終極錶帶、織繩手機背帶與AirPods Pro 石型保護殼等，呈獻多款注入極簡設計美學的嶄新產品，貫徹防護力融合流線設計，引領極簡美學，透過電子配件助您流露自然真我本色，為個人日常配件倍添意義。顧客現可在官網選購全新系列。

Essentials by CASETiFY™ 系列受大自然元素所啟發，透過單純的色調體現簡約和優雅美學的精髓。全新系列產品均採用優質物料製作，並融合功能和風格，演化成適用於 iPhone、AirPods 和 Apple Watch 等設備的多款時尚配件。

流線手機殼外觀優雅

系列當中最為注目的產品為 Essentials by CASETiFY™ 流線手機殼。手機殼以優質矽膠物料營造柔軟手感，獨特柔和弧形線條塑造優雅外觀設計，並融入多元單純配色，讓您可以透過簡單卻迷人的方式，展現獨一無二的個性。透過獨特防摔保護角以及支援 MagSafe 功能的特點，達至防護效能和實用性兩者兼備。流線手機殼兼容 iPhone 14 Pro、14 Pro Max 和 15 系列所有型號，且備有白色、祼啡色、杏啡色、深啡色和黑色等純色選擇。