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科技
2025-04-28 16:50:00

Find My Device網絡升級速度快4倍 UWB支持即將到來

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Find My Device網絡升級速度快4倍 UWB支持即將到來

Find My Device網絡升級速度快4倍 UWB支持即將到來

你有沒有試過因為遺失手機或貴重物品而心急如焚？Google 的 Find My Device 網絡最近有了重大改進，現在找回遺失物品的速度比以前快了4倍！這意味Android用戶可以更快地找回遺失的物品，大大提升了用戶體驗。我們一起來看看 Google 如何讓遺失物品的追蹤變得更高效吧！

自 2024 年推出以來，Google 的Find My Device 網絡常因速度和準確性不足備受批評，尤其與蘋果的 Find My 網絡相比。Google 通過演算法優化和技術改進提升效能，包括調整藍牙掃描頻率與持續時間，並鼓勵用戶將隱私設置從「僅高流量地點」改為「所有區域」，擴大覆蓋範圍。

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然而，在人流稀少地區，Google 網絡表現仍不及蘋果。Google 的隱私優先設計要求多設備檢測追蹤器，限制了低流量區效能；而蘋果允許單設備分享位置數據，定位更迅速。

超寬頻技術提升定位精確度

Google 即將推出對超寬頻（UWB）技術的支持，這有望顯著提升 Find My Device 網絡的定位精確度。UWB 技術能夠實現釐米級的定位準確性，遠超目前的藍牙技術。蘋果的 AirTag 已經利用 UWB 技術實現了精確定位，而 Google 的網絡目前尚未支持這項技術。

 

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暫時來說，Moto Tag 是唯一一款內建 UWB 硬體的 Find My Device 追蹤器，但其 UWB 功能尚未啟用。Google 表示，關於 UWB 支持的更多信息將「很快」公佈，且可能在即將舉行的 Google I/O 大會上揭曉。一旦 UWB 功能啟用，Moto Tag 等追蹤器有望提供與 AirTag 相媲美的精確定位體驗。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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