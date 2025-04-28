Find My Device網絡升級速度快4倍 UWB支持即將到來

你有沒有試過因為遺失手機或貴重物品而心急如焚？Google 的 Find My Device 網絡最近有了重大改進，現在找回遺失物品的速度比以前快了4倍！這意味Android用戶可以更快地找回遺失的物品，大大提升了用戶體驗。我們一起來看看 Google 如何讓遺失物品的追蹤變得更高效吧！

自 2024 年推出以來，Google 的Find My Device 網絡常因速度和準確性不足備受批評，尤其與蘋果的 Find My 網絡相比。Google 通過演算法優化和技術改進提升效能，包括調整藍牙掃描頻率與持續時間，並鼓勵用戶將隱私設置從「僅高流量地點」改為「所有區域」，擴大覆蓋範圍。