Find My Device網絡升級速度快4倍 UWB支持即將到來

你有沒有試過因為遺失手機或貴重物品而心急如焚？Google 的 Find My Device 網絡最近有了重大改進，現在找回遺失物品的速度比以前快了4倍！這意味Android用戶可以更快地找回遺失的物品，大大提升了用戶體驗。我們一起來看看 Google 如何讓遺失物品的追蹤變得更高效吧！
自 2024 年推出以來，Google 的Find My Device 網絡常因速度和準確性不足備受批評，尤其與蘋果的 Find My 網絡相比。Google 通過演算法優化和技術改進提升效能，包括調整藍牙掃描頻率與持續時間，並鼓勵用戶將隱私設置從「僅高流量地點」改為「所有區域」，擴大覆蓋範圍。
然而，在人流稀少地區，Google 網絡表現仍不及蘋果。Google 的隱私優先設計要求多設備檢測追蹤器，限制了低流量區效能；而蘋果允許單設備分享位置數據，定位更迅速。
超寬頻技術提升定位精確度
Google 即將推出對超寬頻（UWB）技術的支持，這有望顯著提升 Find My Device 網絡的定位精確度。UWB 技術能夠實現釐米級的定位準確性，遠超目前的藍牙技術。蘋果的 AirTag 已經利用 UWB 技術實現了精確定位，而 Google 的網絡目前尚未支持這項技術。
暫時來說，Moto Tag 是唯一一款內建 UWB 硬體的 Find My Device 追蹤器，但其 UWB 功能尚未啟用。Google 表示，關於 UWB 支持的更多信息將「很快」公佈，且可能在即將舉行的 Google I/O 大會上揭曉。一旦 UWB 功能啟用，Moto Tag 等追蹤器有望提供與 AirTag 相媲美的精確定位體驗。
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