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科技
2025-02-07 15:20:03

FM25｜經典遊戲《足球經理》系列突宣布中止2025版製作　30年來首次

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Sports Interactive宣布中止《足球經理25》的製作。(fb)

Sports Interactive宣布中止《足球經理25》的製作。(fb)

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作為不少足球遊戲迷心目中的經典系列，《足球經理（Football Manager）》今日（7日）突然公布停止製作2025年版本的消息，製作公司Sports Interactive指是因為新界面及玩家體驗都未達預期，在無法看到出版時間下決定中止2025版本開發，轉為開發新的作品，這是該系列從1995年發售第2代作品以來，首次中斷，而已預購的玩家會安排退款。

屬於不少足球遊戲迷永恆經典的FM，開發公司Sports Interactive自1995年推出《冠軍經理2（Championship Manager 2）》遊戲以來，一直維持着每年推出新作的傳統，而且遊戲的介面、內容以致引擎都不斷改良。遊戲在2005年開始與世嘉（Sega）合作，並改名為《足球經理》至今，30年都一直每年更新新作。而遊戲包含世界各地多個國家及地區的聯賽，也是不少足球迷認識各地足球的一個起點。

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▼FM2007至FM2024「妖人」或遊戲畫面▼

FM2007 Wonderkid艾堅費夫（ Akinfeev）。（網上圖片） FM2008 Wonderkid Saivet。（網上圖片） FM2008 Wonderkid賓艾化（Ben Arfa）。（網上圖片） FM2009 Wonderkid卡路士韋拿（ Carlos Vela）。（網上圖片） FM2010 Wonderkid盧卡古。（網上圖片） FM2010 Wonderkid 利雲度夫斯基。（網上圖片） FM2011 Wonderkid 馬高華拉堤（Marco Verratti）。（網上圖片） FM2012 Wonderkid Carlos Fierro。（網上圖片） FM2013 Wonderkid Van der Wiel。（網上圖片） FM2014 的法國中場普巴。（網上圖片） FM2015 Wonderkid 奧迪加特。（網上圖片） FM2016 Wonderkid 貝拿度施華。（網上圖片） FM2017 Wonderkid 基利安麥巴比。（網上圖片） FM2018 Wonderkid 基利安麥巴比。（網上圖片） FM2019 Wonderkid 基利安麥巴比。（網上圖片） FM2020 Wonderkid 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）。（網上圖片） FM2021 Wonderkid 基斯杜化艾查(Kristoffer Ajer)。（網上圖片） FM2022遊戲介面。（網上圖片） FM2023遊戲介面。（網上圖片） FM2024遊戲介面。（網上圖片）

FM25預購玩家可獲全額退款

在公司的聲明指出，因為開發團隊已盡力開發新作，但遊戲測試中，玩家體驗及界面等都未預期目標，在無法預見推遲發售日期下，決定中止FM25的開發，並轉為開發下一部作品。官方表示，雖然有大量玩家已進行預購，並會向透過官方預購渠道購買的玩家全額退款，具體會稍後公布。而Sports Interactive表示，他們承諾下一部的作品將會達到他們預期的水平及目標。

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