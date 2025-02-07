作為不少足球遊戲迷心目中的經典系列，《足球經理（Football Manager）》今日（7日）突然公布停止製作2025年版本的消息，製作公司Sports Interactive指是因為新界面及玩家體驗都未達預期，在無法看到出版時間下決定中止2025版本開發，轉為開發新的作品，這是該系列從1995年發售第2代作品以來，首次中斷，而已預購的玩家會安排退款。

屬於不少足球遊戲迷永恆經典的FM，開發公司Sports Interactive自1995年推出《冠軍經理2（Championship Manager 2）》遊戲以來，一直維持着每年推出新作的傳統，而且遊戲的介面、內容以致引擎都不斷改良。遊戲在2005年開始與世嘉（Sega）合作，並改名為《足球經理》至今，30年都一直每年更新新作。而遊戲包含世界各地多個國家及地區的聯賽，也是不少足球迷認識各地足球的一個起點。