Foldable iPhone將為 Apple 最強旗艦！ 郭明錤：超越現有體驗／Touch ID回歸？

傳聞最快於明年 2026 第 4 季現身，果迷期待已久的 Apple 摺屏版 Foldable iPhone 智能手機，近日有更多供應鏈方面消息傳出。知名分析師郭明錤早前整合了相關資訊，並作出關於 Foldable iPhone 的功能價格等多方面預測。

據郭明錤早前發表報告，預測摺屏版 Foldable iPhone 將為系列頂級機型，預計售價可達 2 千至 2 千 5 美元（約港幣 $15,540 至 $19,430）以上。 功能方面因擁有更大螢幕，郭氏認為摺屏版 Foldable iPhone 將可成為真正的 AI 手機，帶來更深化互動如與聊天機械人討論行程，同時展示地圖資訊。

郭氏預計摺屏版 iPhone 摺合後厚度可薄至 9-9.5mm 水平，而受限於裝置厚度關係，裝置頗難放入 Face ID 模組，而可能回歸使用 Touch ID。

Touch ID可能回歸 郭氏預計摺屏版 iPhone 摺合後厚度可薄至 9-9.5mm 水平，而受限於裝置厚度關係，裝置頗難放入 Face ID 模組，而可能回歸使用 Touch ID。 Mobile Magazine 短評：郭明錤預測摺屏版 iPhone 採書本式摺合設計，加上主副屏及側邊指紋佈置，使其與現有主流 Android 大摺相似，更合潛在消費群對 Apple 版大摺功能預期。 資料來源：X（@mingchikuo） 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

