FUJIFILM新推GFX100RF相機　系列最輕巧、1億像素中片幅

富士公司宣布4月推出全新中片幅相機FUJIFILM GFX100RF，這部GFX100RF是GFX系列中首款內置鏡頭的數碼相機，配備102MP高速影像感測器「GFX 102MP CMOS II」和高速影像處理引擎「X-Processor 5」。雖然不能換鏡，但卻是GFX系列中最輕的型號。

102MP高速影像感測器「GFX 102MP CMOS II」和高速影像處理引擎「X-Processor 5」，可實現寬動態範圍和低雜訊攝影，提高外圍影像品質和自動對焦。相機正面添加了「數碼長焦附加鏡選擇器」，透過操作桿可以快速直觀地選擇視角。專為35mm設計的視角可分三檔切換為45mm、63mm、80mm，靈活應對多種拍攝場景。

GFX100RF是第一款配備「長寬比轉盤」的相機，可快速簡單切換9種不同的拍攝格式，並新增「3:4」和「17:6」的新寬高比。頂板、鏡頭環、轉盤、底板和其他小部件採用切割鋁的工藝製成，富金屬質感，機身和轉盤更加突出及精緻。機身重量僅為735克，是GFX系列中最輕的型號。

全新介面及鏡頭

全新使用者介面改良拍攝時圖示的位置，顯示器亦是全新3.15吋210萬像素2軸傾斜LCD芒，並具有新的環景功能。將拍攝範圍之外的區域顯示為半透明或線條圖案，提供類似於OVF的拍攝體驗。配備高倍率、高清電子觀景器，觀景窗放大倍率為0.84倍，像素點為576萬。

新開發的35mm F4鏡頭（相當於35mm格式的28mm），採用葉片快門系統取代焦平面快門系統，後焦距縮短，令尺寸減小。視角適用於多種場景，包括風景、旅行、快照和人像。 透過8組10片含2片非球面鏡片的鏡頭配置，抑制球面像差和像場彎曲，達到高解析度效能。

配備透過演算法更新而進化的自動對焦預測功能和臉部/眼部自動對焦功能，利用深度學習技術的AI來檢測自動對焦來識別動物、車輛、鳥類和飛機等各種主題，亦有增強錄影追蹤自動對焦功能。拍片每秒30幀的流暢4K/30P 4:2:2 10位元錄影和ISO 100標準感光度設定，支援13+stop「F-Log2」格式。

GFX100RF價US$4899，折合約港幣$38079，預定於4月上市。套裝包括保護過濾器、鋁製鏡頭遮光罩、專用轉接環及首次配備時尚的繩索式肩帶，香港市場暫時未有發售消息。