FUJIFILM混合式即影即有相機 instax mini LiPlay+創意自拍加音訊

富士最新推出混合式即影即有相機FUJIFILM instax mini LiPlay+，進一步強化聲音×影像的獨特體驗。今代進階版除可加入音訊，更新增自拍相機及層次相片模式，聲畫拍攝方式更多變。

這部全新instax mini LiPlay+與上代一樣，可錄製最長10秒音訊，再將音訊資料轉換為QR Code，連同相片一同打印在instax相片上，今代更加入不少新功能及賣點，比起傳統即影即有更加好玩。

自拍主鏡二合一

首度配備自拍相機，用家可邊看機背螢幕邊自拍，廣角鏡頭設計可容納更多臉孔入鏡。全新的「層次相片模式」同時運用自拍相機與主相機，以自拍相機拍攝的人像，可疊加至主相機拍攝的背景，將表情與周遭景致自然融合，沖印出更有故事感的相片。