FUJIFILM混合式即影即有相機 instax mini LiPlay+創意自拍加音訊

富士最新推出混合式即影即有相機FUJIFILM instax mini LiPlay+，進一步強化聲音×影像的獨特體驗。今代進階版除可加入音訊，更新增自拍相機及層次相片模式，聲畫拍攝方式更多變。
這部全新instax mini LiPlay+與上代一樣，可錄製最長10秒音訊，再將音訊資料轉換為QR Code，連同相片一同打印在instax相片上，今代更加入不少新功能及賣點，比起傳統即影即有更加好玩。
自拍主鏡二合一
首度配備自拍相機，用家可邊看機背螢幕邊自拍，廣角鏡頭設計可容納更多臉孔入鏡。全新的「層次相片模式」同時運用自拍相機與主相機，以自拍相機拍攝的人像，可疊加至主相機拍攝的背景，將表情與周遭景致自然融合，沖印出更有故事感的相片。
相機提供兩種列印模式，instax-Natural Mode呈現獨有的柔和溫潤色調；而instax-Rich Mode則帶來更鮮明、富表現力的色彩，可隨時按喜好自選不同風格。
另一個新功能為instax Sound Album，從已嵌入聲音的影像中選取最多10張，並加入背景音樂，製作最長約30秒的幻燈片式短片。短片會轉換為QR Code，連同所選封面相片一同列印；以智能手機的QR Code讀取器掃描，即可播放或下載短片。
專屬應用程式新功能
專屬App新增instax Sound Print，為手機相片加入語音訊息並輸出列印；亦可為instax Sound Album挑選主題音樂，10首預設音樂外，亦支援以自錄音訊作為原創背景音樂。機身內置13款設計相框，配合應用程式可擴充使用超過60款相框，帶來更多創作意念。列印的相更可作相框圖像保存至手機，自訂背景與色彩，分享到社交平台。
instax mini LiPlay+備有砂岩米及午夜藍兩種配色，相機售價$1,690，現已發售；另可選配專用相機保護套，以及全新設計菲林「SOFT GLITTER」。查詢：2408 8663