Fujifilm 發佈instax WIDE Evo 1600萬有效像素寬幅即影即有相機

Fujifilm 推出全新 instax WIDE Evo 即影即有相機，主打寬幅相紙和手機照片列印功能，為 Evo 系列再添生力軍。

這款相機採用 99 x 62mm 的寬幅相紙，搭載 1/3 吋 1600 萬像素感光元件和等效 16mm f/2.4 鏡頭，最近對焦距離為 10cm。

以廣角模式拍攝可達到 1600 萬有效像素 這款相機採用 99 x 62mm 的寬幅相紙，搭載 1/3 吋 1600 萬像素感光元件和等效 16mm f/2.4 鏡頭，最近對焦距離為 10cm。一般模式下，相機會以 500 萬像素直接輸出照片；若使用 microSD 卡並以廣角模式拍攝，則可達到 1600 萬有效像素。

一般模式下，相機會以 500 萬像素直接輸出照片；若使用 microSD 卡並以廣角模式拍攝，則可達到 1600 萬有效像素。

instax WIDE Evo 如同 instax Mini Evo，可以列印手機中的照片。它具備 10 種鏡頭效果、10 種膠卷效果以及 6 種膠片風格，多達 100 種組合，提供豐富多樣的拍攝體驗。此外，新增的「度數調整」功能，讓使用者能更精準地控制光線強度和色彩漸變。

instax WIDE Evo 如同 instax Mini Evo，可以列印手機中的照片。它具備 10 種鏡頭效果、10 種膠卷效果以及 6 種膠片風格，多達 100 種組合，提供豐富多樣的拍攝體驗。

相機重量約 490g，配備 USB-C 連接埠和 3.5 吋預覽螢幕。instax WIDE Evo 將於 2 月 6 日在日本上市，售價為 55,000 日圓，其他地區的發售資訊尚未公布。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章