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科技
2024-04-28 11:00:00

FUJIFILM instax mini 99全新即影即有相機　改良色彩及光影效果

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富士全新即影即有相機instax mini 99，為mini 90的升級版本。

富士全新即影即有相機instax mini 99，為mini 90的升級版本。

鍾意玩即影即有攝影，準備課金入手富士全新即影即有相機FUJIFILM instax mini 99。作為instax1系列mini 90的升級版本，新增了色彩效果控制和暈影模式，與亮度控制互相結合。機身保留經典設計及全新質感。同時亦推出了新菲林instax minifilm「Photo Slide」，靈感來自於幻燈片框，帶有懷舊氣息。

FUJIFILM instax mini 99｜相機機身具有皮革般的霧面質感，似經典相機設計。 FUJIFILM instax mini 99｜設計追求模擬操作性，可以自行作出不同色彩及光影調節。 FUJIFILM instax mini 99｜色彩轉盤有藍、綠、暖色等6種不同顏色變化。 FUJIFILM instax mini 99｜相片也根據環境亮度、拍攝主體顏色和其他拍攝條件而變化。 FUJIFILM instax mini 99｜可手動縮小鏡頭開口形成黑角效果。 FUJIFILM instax mini 99｜使用側轉盤改變光線和亮度。

新增拍攝模式

FUJIFILM instax mini 99設計追求模擬操作性，例如使用鏡頭環調節功率和焦距，並使用側轉盤改變光線和亮度。相機機身具有皮革般的霧面質感，採用錘紋塗層，呈現經典的設計。

全新的色彩效果控制，相機機身裝有四個LED燈，拍照時，側面顏色效果轉盤設定的不同顏色的燈光，會直接應用於菲林，產生6種顏色變化。暈影模式可手動縮小鏡頭開口，以調整邊緣周圍的光線，令焦點落在影像中心位置，從而整體提升其藝術感。

使用側面的亮度控制轉盤，可設定高調或低調的相片。亮度可從D-到L+進行5個等級調節。新款mini 99也繼承了mini 90的部分功能，包括風景、微距、室內模式、運動模式以及自拍功能等。亦可使用控制光線的拍攝模式，包括燈泡和雙重曝光模式。

FUJIFILM instax mini 99｜相機有三腳架螺紋的底部手柄，可安裝在三腳架上使用。 FUJIFILM instax mini 99｜拍出來的相片可用INSTAX UP！app掃瞄成數碼檔案。

應用程式升級

FUJIFILM instax mini 99使用可拆卸充電電池，每次充電約10分鐘，就拍攝100張相片。相機有三腳架螺紋的底部手柄，可安裝在三腳架上使用，或是利用握柄手持相機自拍。

INSTAX UP！app升級至新版本，可透過掃描整張菲林轉換成數碼化，並保留INSTAX獨特的柔和色調。最新版本更新增加了相簿功能，可以按主題將照片集分組在一起，創建具有個人風格的獨特相簿。

INSTAX mini 99即日起有售，零售價為$1,580，INSTAX minifilm Photo Slide菲林則於5月上市，每盒$78。

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