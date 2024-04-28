FUJIFILM instax mini 99全新即影即有相機　改良色彩及光影效果

鍾意玩即影即有攝影，準備課金入手富士全新即影即有相機FUJIFILM instax mini 99。作為instax1系列mini 90的升級版本，新增了色彩效果控制和暈影模式，與亮度控制互相結合。機身保留經典設計及全新質感。同時亦推出了新菲林instax minifilm「Photo Slide」，靈感來自於幻燈片框，帶有懷舊氣息。

新增拍攝模式

FUJIFILM instax mini 99設計追求模擬操作性，例如使用鏡頭環調節功率和焦距，並使用側轉盤改變光線和亮度。相機機身具有皮革般的霧面質感，採用錘紋塗層，呈現經典的設計。

全新的色彩效果控制，相機機身裝有四個LED燈，拍照時，側面顏色效果轉盤設定的不同顏色的燈光，會直接應用於菲林，產生6種顏色變化。暈影模式可手動縮小鏡頭開口，以調整邊緣周圍的光線，令焦點落在影像中心位置，從而整體提升其藝術感。

使用側面的亮度控制轉盤，可設定高調或低調的相片。亮度可從D-到L+進行5個等級調節。新款mini 99也繼承了mini 90的部分功能，包括風景、微距、室內模式、運動模式以及自拍功能等。亦可使用控制光線的拍攝模式，包括燈泡和雙重曝光模式。