FUJIFILM instax mini Link 3相片打印機　手機相變實體！添加AR、貼紙相機特效

富士即將推出全新「instax mini Link 3」相片打印機，該打印機可以在卡片大小的 instax菲林上列印智能手機影像，帶來更趣味、更好玩的即時打印體驗。全新instax mini Link 3不僅保留了即時打 instax菲林的經典功能，更增添了兩大新功能「instax AiR Studio」和「Click to Collage」，更加好玩！
一鍵打印動靜態影像
新版本的手機應用程式，能編輯儲存在智能手機裡的照片，調整尺寸、角度，添加濾鏡或微調亮度，更能從短片中捕捉最佳瞬間一印而出。
有了「instax AiR Studio」，可以使用專屬應用程式，在拍攝照片時添加立體AR特效，為周圍的環境添加生動有趣的裝飾以增強實境效果。應用程式提供了「背景」、「裝飾」與「特效」三大類AR元素，更有「遙距實時預覽」功能，即時分享拍攝過程及AR效果。
而「Click to Collage」功能則如同拼貼機般的拍攝體驗，可連拍多達6張相片，可以快速拼貼出獨特的版面以列印照片。打印機更會將多張照片融合成動態GIF，製作出有趣的小短片。
富士更推出mini格式即影即有相紙「SPRINKLES」，以彩色糖針為主題，配搭「instax AiR Studio」中這個彩色設計的AR效果，拍攝效果更有玩味。