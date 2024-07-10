FUJIFILM instax mini LiPlay即影即有相機　升級版新推薄荷綠色

富士即將推出升級版的FUJIFILM instax mini LiPlay，設有3種全新機身色系。

富士宣佈推出升級版的FUJIFILM instax mini LiPlay，為instax系列中的一相混合型即影即有相機。除了有抹茶綠、霧面白及深古銅3種新顏色，更增添了USB Type-C充電埠，並支援手機應用程式韌體更新。

新版本instax mini LiPlay相機全新色系包括帶薄荷綠的淺綠色、簡潔白色及中性深啡古銅色，外型分別不大，同樣使用卡片大小的instax mini film底片。新機轉用了USB Type-C充電埠，充電更方便。韌體更新程序亦簡化，之前需要從網站下載並保存到micro SD卡，現在只需將mini LiPlay連接至智能手機應用程式進行更新。

好玩語音功能

跟上一代一樣，相機允許用戶錄製語音訊息的語音功能，可錄製長達10秒的音頻，轉換成QR碼添加到列印的影像上；直接打印功能則在相機背面的LCD顯示器上查看拍攝的圖片並列印。配備了13種創意邊框及6種濾鏡，應用程式上還有超過60種設計框架。

FUJIFILM instax mini LiPlay混合型即影即有相機將於7月中下旬發售，建議零售價為$1500，同時推出與相機顏色相匹配的相機套可供選購。