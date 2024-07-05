FUJIFILM instax WIDE 400 全新即影即有相機 新增倒數自拍器

FUJIFILM推出最新型號instax WIDE 400即影即有相機，7月上市售價$1,350。

FUJIFILM推出最新型號instax WIDE 400即影即有相機，是2014年推出的instax WIDE 300後繼型號，兼容更寬闊的雙卡片WIDE格式尺寸菲林底片，並加入全新的自拍計時器，將於今年7月中下旬上市。



instax WIDE 400操作簡單，有特寫鏡頭及風景模式可供使用。

簡單直觀操作 instax WIDE 400機身為淺綠色配黑色，坑紋握把及格紋外殼，甚有懷舊玩具相機的感覺。尺寸算不上輕便，前方有快門掣、剩餘底片顯示、自拍定時器，機繩附上兩個相機角度調節器。操作簡單，向左轉動開機，按下快門即可拍攝寬幅照片。 對於拍攝3米以上的遠景，同方向旋轉鏡頭即可切換到風景模式，確保影像清晰。相機套裝包括一個特寫鏡頭，用家可拍攝最近40cm的主體而不會出現模糊或對焦問題。