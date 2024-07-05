FUJIFILM instax WIDE 400 全新即影即有相機 新增倒數自拍器

FUJIFILM推出最新型號instax WIDE 400即影即有相機，是2014年推出的instax WIDE 300後繼型號，兼容更寬闊的雙卡片WIDE格式尺寸菲林底片，並加入全新的自拍計時器，將於今年7月中下旬上市。
簡單直觀操作
instax WIDE 400機身為淺綠色配黑色，坑紋握把及格紋外殼，甚有懷舊玩具相機的感覺。尺寸算不上輕便，前方有快門掣、剩餘底片顯示、自拍定時器，機繩附上兩個相機角度調節器。操作簡單，向左轉動開機，按下快門即可拍攝寬幅照片。
對於拍攝3米以上的遠景，同方向旋轉鏡頭即可切換到風景模式，確保影像清晰。相機套裝包括一個特寫鏡頭，用家可拍攝最近40cm的主體而不會出現模糊或對焦問題。
風景群體寬幅相片
instax WIDE 400以寬幅照片為賣點，底片為86mm×108mm，比instax mini闊兩倍。特別適合拍攝自拍、群體照和風景照，獨特的寬幅設計不僅能展現主題，還能將周圍環境拍攝入內。
全新的槓桿式自拍計時器，拍攝團體照更為方便。自拍計時器設置在相機前方，只需轉動槓桿，一系列LED燈即會亮起，設置自拍計時器長達10秒。按下快門按鈕後倒數開始，LED燈每兩秒減少一顆。觸感操作及定時器聲音相當復古，同時增強拍攝樂趣。
富士還特別推出了與相機顏色匹配的專用相機套，底片方面則有彩色白邊、黑邊及黑白菲林。instax WIDE 400即影即有相機將於7月中下旬發售，售價為$1,350，喜歡拍攝即影即有相片不容錯過。
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