FUJIFILM X half銅鑼灣免費體驗活動　實試數碼半格機大玩菲林感

富士全新產品FUJIFILM X half為相機界帶來滿城話題，這部數碼半格相機雖然破格，但亦有不少人評為智商稅產物。富士在銅鑼灣Fashion Walk於明日5月30日至6月4日舉行體驗活動，可以到場親手試試這部相機才下結論。

輕巧數碼「菲林機」

FUJIFILM X half上手相當輕巧，只有240克，細小的機身但設計充滿質感，實體按鈕不算多，控制主要靠直度屏幕進行，向上下左右掃即可。旁邊的菲林窗同樣為觸控設計，上下即可選擇菲林或濾鏡種類，控制不算困難，但熟習要點時間。

主打IG式的直度攝影，採用1吋感光元件，像素約1,774萬，可拍直度硬照、「2合1」相片及影片。使用上反而更為簡單直接，鏡頭設有扭掣設定光圈，快門鍵有曝光控制，另一過片搖捍模仿過菲林或進行「2合1」功能拍攝，相當易上手。

菲林模式模擬真實菲林攝影，選擇一種菲林後可以拍36、54或72張半格相片，只能使用觀景窗不設預覽，屏幕亦有特別畫面，而且亦要拍完整卷菲林才可「沖曬」，中途不能換菲林及模式。