FUJIFILM X-T30 III相機發布　全新菲林模擬轉盤、新增主體檢測自動對焦

富士宣佈在全球推出「FUJIFILM X-T30 III」無反相機，為X系列的最新型號，延續了上一代機型 FUJIFILM X-T30 II設計，升級處理器並配備廣受歡迎的膠片模擬轉盤，續航力亦有所增加。

輕便機身配新處理器

FUJIFILM X-T30 III機身小巧輕便，僅重378g，搭載跟上代相同的背照式2,610萬像素「X-Trans CMOS 4」感測器，換上全新高速處理器「X-Processor 5」。與上一代機型相比，其影像處理速度提高了約兩倍，並採用新增的主體檢測自動對焦功能。

配備了在X-T50和X-M5中推出的菲林模擬轉盤，可輕鬆切換各種菲林模擬模式。相機提供20種不同的菲林模擬模式，包括以忠實色彩還原和清晰色調漸變而聞名的REALA ACE以及提供色彩鮮豔而柔和色調的NOSTALGIC Neg.模式。轉盤有三個可自訂位置（FS1 至 FS3），可使用獨創的「菲林模擬配方」與偏好的菲林模擬和設定進行匹配，從而創造多種照片風格。