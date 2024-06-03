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科技
2024-06-03 14:17:42

FUJIFILM X-T50無反數碼相機全新規格　正式售價及發售日公布

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FUJIFILM全新X-T50無反可換鏡頭數碼相機，已定於6月17日正式發售，淨機身售價為$11280。

FUJIFILM全新X-T50無反可換鏡頭數碼相機，已定於6月17日正式發售，淨機身售價為$11280。

早前FUJIFILM宣布推出全新X-T50無反可換鏡頭數碼相機，這部文青最愛的富士X-T系列的最新型號，機身輕巧便攜，亦有富士獨有的色彩還原技術，機頂新增菲林模擬轉盤以及第五代核心元件和AI對焦等強大功能，發售日期及售價已正式公布，富士相機迷又要準備課金！

FUJIFILM X-T50無反數碼相機機身僅重438克，輕便易攜。 FUJIFILM X-T50無反數碼相機機頂新增菲林模擬轉盤，共提供20種菲林模式。 FUJIFILM X-T50無反數碼相機配備184萬點可翻轉式後 LCD 顯示屏。 FUJIFILM X-T50無反數碼相機搭載全新影像感應器及高速影像處理器。

新規格及菲林轉盤

FUJIFILM X-T50無反數碼相機配備4020萬像素的背照式「X-Trans CMOS 5 HR」影像感應器、高速影像處理器「X-Processor 5」，以及最高可達7.0級的5軸防手震功能。最低標準感光度採為ISO 125，電子快門速度最快可達1/180,000秒，並支援6.2K/30P影片錄製。

FUJIFILM當然少不了富士獨有的菲林味道，X-T50另一賣點是首次在機頂面板位置加設菲林模擬轉盤，輕鬆切換「Film Simulation 菲林模擬」功能，共提供20種菲林模式，包括結合精準色彩再現和細膩色調漸變的「REALA ACE」，色彩風格更多變化。

AI自動對焦偵測技術能夠識別動物、鳥類、汽車、電單車、自行車、飛機、火車、昆蟲和無人機等對象。相較於前代機型，具備更先進的自動對焦預測演算法，能拍攝快速移動的車輛和動物。

FUJIFILM亦推出FUJINON鏡頭XF16-50mm F2.8-4.8 R LM WR，重量僅約240克。 FUJINON鏡頭XF16-50mm F2.8-4.8 R LM WR由9組11片鏡片組成。

最輕Kit鏡上市

同時富士亦推出FUJINON鏡頭XF16-50mm F2.8-4.8 R LM WR，這支鏡頭是XF系列變焦鏡頭中最輕，重量僅約240克。採用由9組11片鏡片組成的鏡頭結構，包括3片非球面鏡片和3片ED鏡片。焦距範圍從廣角16mm（相當於35mm格式下的24mm）到中遠攝焦距50mm（相當於35mm格式下的76mm）。具備0.3x的遠攝端放大倍率，相當於35mm格式下的0.45x，以及可在低至-10°C的溫度下使用和防水防塵結構。

FUJIFILM X-T50淨機身有黑色、銀色及炭灰色3種配色，於6月17日正式公開發售，售價為$11280，FUJIFILM X-T50 連 XF16-50mm鏡頭套裝售價$14480。鏡頭零售價則為$5600，現已推出市面。

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