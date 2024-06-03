FUJIFILM X-T50無反數碼相機全新規格　正式售價及發售日公布

早前FUJIFILM宣布推出全新X-T50無反可換鏡頭數碼相機，這部文青最愛的富士X-T系列的最新型號，機身輕巧便攜，亦有富士獨有的色彩還原技術，機頂新增菲林模擬轉盤以及第五代核心元件和AI對焦等強大功能，發售日期及售價已正式公布，富士相機迷又要準備課金！

新規格及菲林轉盤

FUJIFILM X-T50無反數碼相機配備4020萬像素的背照式「X-Trans CMOS 5 HR」影像感應器、高速影像處理器「X-Processor 5」，以及最高可達7.0級的5軸防手震功能。最低標準感光度採為ISO 125，電子快門速度最快可達1/180,000秒，並支援6.2K/30P影片錄製。

FUJIFILM當然少不了富士獨有的菲林味道，X-T50另一賣點是首次在機頂面板位置加設菲林模擬轉盤，輕鬆切換「Film Simulation 菲林模擬」功能，共提供20種菲林模式，包括結合精準色彩再現和細膩色調漸變的「REALA ACE」，色彩風格更多變化。

AI自動對焦偵測技術能夠識別動物、鳥類、汽車、電單車、自行車、飛機、火車、昆蟲和無人機等對象。相較於前代機型，具備更先進的自動對焦預測演算法，能拍攝快速移動的車輛和動物。