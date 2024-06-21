FUJIFILM X100VI文青相機實試 拍出菲林復古質感

FUJIFILM X100VI相機長期斷市，可見其受歡迎程度。這部X100系列的第六代型號，加強影像處理、新加入五軸機身防震系統及全新菲林色調，黑銀色的復古外形，難怪叫人愛不釋手。
新增防手震系統
FUJIFILM X100VI成為文青之間追捧的相機，雖然無法換鏡，不過始終有其獨有魅力。黑色皮革紋理配銀色鋁製機身極有質感，機頂的ISO轉盤、快門掣、可自訂用途的撥桿及指令轉盤用法多元化，可快捷調校常用功能。控制環可作數碼變焦，以裁切方式模擬50mm及70mm焦距拍攝。
X100VI配備了全新40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR感應器和X-Processor 5高速影像處理器，影像品質和性能都提高。首次採用了新開發高達6.0級的內建五軸機身防震系統，即使在低光及昏暗的環境下影相，都能減少鬆郁濛機會，重量僅比上代增加約43克。
必玩菲林色系
配備跟上代一樣的FUJINON SUPER EBC 23mm f/2.0鏡頭，等效焦距約35mm，是街拍、人像、食物等萬用焦距。可輕易影出銳利清晰的相片，自動對焦預測演算法亦理想，試拍移動中的電車，都能為主體準確對焦。
富士獨有的菲林色調最令人著迷，X100VI共有20種菲林模擬模式，一般預設PROVIA標準，色彩自然舒服。想色彩更鮮艷明亮可選Velvia、對比柔和的ASTIA，還有冷硬色調強化的經典底片、豐富陰影的影院等，有排試。全新的REALA ACE，忠實的色彩再現和高對比色調，任何主題和情境下使用均可。
FUJIFILM X100VI設有黑色及銀色選擇，建議零售價為$12,900，但坊間一機難求，想入手就要耐心等待。
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