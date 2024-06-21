FUJIFILM X100VI文青相機實試 拍出菲林復古質感

FUJIFILM X100VI相機長期斷市，可見其受歡迎程度。這部X100系列的第六代型號，加強影像處理、新加入五軸機身防震系統及全新菲林色調，黑銀色的復古外形，難怪叫人愛不釋手。

新增防手震系統

FUJIFILM X100VI成為文青之間追捧的相機，雖然無法換鏡，不過始終有其獨有魅力。黑色皮革紋理配銀色鋁製機身極有質感，機頂的ISO轉盤、快門掣、可自訂用途的撥桿及指令轉盤用法多元化，可快捷調校常用功能。控制環可作數碼變焦，以裁切方式模擬50mm及70mm焦距拍攝。

X100VI配備了全新40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR感應器和X-Processor 5高速影像處理器，影像品質和性能都提高。首次採用了新開發高達6.0級的內建五軸機身防震系統，即使在低光及昏暗的環境下影相，都能減少鬆郁濛機會，重量僅比上代增加約43克。

