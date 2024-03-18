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科技
2024-03-18 18:52:06

FUJIFILM X100VI相機｜90週年極罕限量版 3月20日抽籤入手

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FUJIFILM X100VI 相機｜90 週年限量版，全球只有 1,934 部。

FUJIFILM X100VI 相機｜90 週年限量版，全球只有 1,934 部。

近年備受熱捧的FUJIFILM（富士）相機，拍出如菲林般的色調和質感，成為攝影界人氣機王。今年為慶祝 FUJIFILM 成立90週年，將在全球限量發行1,934部限量版 X100VI 數碼相機，粉絲絕對要留意！

FUJIFILM X100VI 相機｜紙盒寫上限量版及印上獨有復古 Logo，份外珍貴。 FUJIFILM X100VI 相機｜附上印有 X100 系列及 Logo 演變的歷史卡。

限量包裝及珍藏卡

X100VI是FUJIFILM X100系列數碼相機產品的最新型號，今次推出的限量版相機，配以一個特別的外盒包裝，註明是「Limited Edition」。內含一張X100系列歷史卡，印上歷代X100系列機身，以及企業標誌的演變。

FUJIFILM X100VI 相機｜特別設計的相機帶低調有型。 FUJIFILM X100VI 相機｜快門按鈕也是限量版獨有的設計。 FUJIFILM X100VI 相機｜機身上刻有序號及特別版標記。

獨一無二序號

限量版亦包括一條特別設計的相機帶及快門按鈕，相機機頂及鏡頭蓋均刻有富士於1934年成立時的企業標誌，以復古字樣配上富士山。機頂亦刻有每部機專屬的獨特序號，為這款特別版相機增添了非凡的價值和別具珍藏的意義。

FUJIFILM X100VI 相機｜黑銀色機身配上銀色特別版鏡頭蓋，份外吸睛。

FUJIFILM X100VI 相機｜黑銀色機身配上銀色特別版鏡頭蓋，份外吸睛。

只限舊用家抽籤

FUJIFILM X100VI限量版零售價為$16,000，想參加限量版抽籤活動，可於3月20日10:00至3月22日23:59活動登記期內到官網進行登記，合資格參與抽籤用戶只限2024年2月27日或之前於指定經銷商購買FUJIFILM X系列數碼相機，以及成功於網上登記產品保用之用戶，詳情可於FUJIFILM社交網站查詢。

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