FUJIFILM X100VI相機｜90週年極罕限量版 3月20日抽籤入手

FUJIFILM X100VI 相機｜90 週年限量版，全球只有 1,934 部。

近年備受熱捧的FUJIFILM（富士）相機，拍出如菲林般的色調和質感，成為攝影界人氣機王。今年為慶祝 FUJIFILM 成立90週年，將在全球限量發行1,934部限量版 X100VI 數碼相機，粉絲絕對要留意！

限量包裝及珍藏卡 X100VI是FUJIFILM X100系列數碼相機產品的最新型號，今次推出的限量版相機，配以一個特別的外盒包裝，註明是「Limited Edition」。內含一張X100系列歷史卡，印上歷代X100系列機身，以及企業標誌的演變。

獨一無二序號 限量版亦包括一條特別設計的相機帶及快門按鈕，相機機頂及鏡頭蓋均刻有富士於1934年成立時的企業標誌，以復古字樣配上富士山。機頂亦刻有每部機專屬的獨特序號，為這款特別版相機增添了非凡的價值和別具珍藏的意義。

FUJIFILM X100VI 相機｜黑銀色機身配上銀色特別版鏡頭蓋，份外吸睛。