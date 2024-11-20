Galaxy A26預計年底前發表 或成首批用One UI 7 (Android 15) 的Samsung平價手機

雖然 Samsung 一直以來都大力推廣他們的旗艦手機，但事實上他們最暢銷的手機，應該是 Galaxy A 系列的中階或者入門手機才對。而 Samsung 即將會推出新一代的 Galaxy A26，而且還有一系列傳聞消息流出，下文會再跟大家詳細說說。

Samsung 以往通常都會在年底發表他們的平價手機，估計今次的 Galaxy A26 也不例外。

Samsung 以往通常都會在年底發表他們的平價手機，估計今次的 Galaxy A26 也不例外。而根據目前傳聞消息指出，Galaxy A26 跟上代的 Galaxy A25 外觀非常相似，預計會具有 6.64 吋平面螢幕，用上水滴屏設計，而手機的側面將會很平坦。

而因為 Galaxy A26 是一部主打平價的手機，在設計上當然不及旗艦手機那麼精緻，因此它會有一個較粗的邊框，而且底部的下巴應該都會頗大。

而因為 Galaxy A26 是一部主打平價的手機，在設計上當然不及旗艦手機那麼精緻，因此它會有一個較粗的邊框，而且底部的下巴應該都會頗大。跟前代產品一樣，Galaxy A26 的音量鍵以及電源鍵是凸出的，方便用戶輕易找到，而不是平放在框架上。

其他規格方面，Galaxy A26 預計會搭載 Exynos 1280 處理器，內置至少 6GB RAM，並會預載基於 Android 15 的 One UI 7，可能會是在 Galaxy S25 發表之前首批安裝了這個更新的三星手機之一。

Galaxy A26 以及 Galaxy A16 預計會在 12 月發表，參考上代 Galaxy A25 299 美元的賣價 (香港賣價 $2398，大舖現售 $1998)，估計 Galaxy A26 的價位應該不會有太大出入。

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