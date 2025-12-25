Galaxy A37 / A57 相機規格曝光！傳Samsung升級 50MP Sony 主攝鏡頭

據最新消息指，Samsung預計將於2026年2月發布新一代中階 Galaxy A 系列手機，包括 Galaxy A37 及 Galaxy A57。最新報告進一步披露了兩款新手機的詳細相機規格，顯示其將採用更新的感光元件，影像系統迎來重點升級。

Galaxy A37料配備三鏡頭系統

報告指出，Galaxy A37 將配備後置三鏡頭系統，主鏡頭預計採用升級的 5000 萬像 Sony IMX906 感光元件。不過，根據不同銷售地區，Samsung也可能會換用其自家的 S5KGNJ 感光元件作為主鏡頭。其餘兩個後置鏡頭則預計沿用 Galaxy A36 的配置，包括一個 800 萬像素的 GalaxyCore GC08A3 超廣角鏡頭，以及一個 500 萬像素的 GalaxyCore GC05A3 微距鏡頭。至於前置自拍鏡頭，則可能搭載 1200 萬像素的 GalaxyCore GC12A2 感光元件。