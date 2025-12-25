Galaxy A37 / A57 相機規格曝光！傳Samsung升級 50MP Sony 主攝鏡頭

據最新消息指，Samsung預計將於2026年2月發布新一代中階 Galaxy A 系列手機，包括 Galaxy A37 及 Galaxy A57。最新報告進一步披露了兩款新手機的詳細相機規格，顯示其將採用更新的感光元件，影像系統迎來重點升級。
Galaxy A37料配備三鏡頭系統
報告指出，Galaxy A37 將配備後置三鏡頭系統，主鏡頭預計採用升級的 5000 萬像 Sony IMX906 感光元件。不過，根據不同銷售地區，Samsung也可能會換用其自家的 S5KGNJ 感光元件作為主鏡頭。其餘兩個後置鏡頭則預計沿用 Galaxy A36 的配置，包括一個 800 萬像素的 GalaxyCore GC08A3 超廣角鏡頭，以及一個 500 萬像素的 GalaxyCore GC05A3 微距鏡頭。至於前置自拍鏡頭，則可能搭載 1200 萬像素的 GalaxyCore GC12A2 感光元件。
定位稍高的 Galaxy A57 同樣被傳將採用 5000 萬像的 Sony IMX906 感光元件作為主鏡頭，但部分地區版本或會換用三星自家的 ISOCELL S5KGNJ。其餘的後置鏡頭組合據悉包括一個 1300 萬像的 ISOCELL S5K3L6 超廣角鏡頭，以及一個 500 萬像的 GalaxyCore GC05A3 微距鏡頭。自拍方面，Galaxy A57 預計會採用 1200 萬像的 ISOCELL S5K3LC 前置鏡頭。
若上述規格屬實，相比前代機型，Galaxy A37 與 A57 將主要在主鏡頭感光元件上進行升級，而超廣角與微距鏡頭的配置則因型號不同而有差異，延續了 Samsung在中階產品線上的區隔策略。消費者可以期待這兩款新機在 2026 年初的正式發表。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載