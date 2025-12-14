Galaxy A57及Galaxy A37或提早登場 A07 5G 即將上市

Galaxy A57及Galaxy A37或提早登場 傳搭載新 Exynos 晶片 A07 5G 即將上市

根據最新消息，Samsung正準備推出 Galaxy A07 5G、Galaxy A37 及 Galaxy A57 三款新手機。值得注意的是，Galaxy A07 4G 於今年九月已率先登場，而 Galaxy A36 及 Galaxy A56 則在三月全球發表。

Galaxy A07 5G 最快將於本月尾或明年一月初亮相。至於 Galaxy A37 和 Galaxy A57，其發佈時間則可能比前代型號更早。有傳聞指出，三星或會提前在 2026 年二月便正式推出這兩款新機。