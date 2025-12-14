熱門搜尋:
科技
2025-12-14 07:00:59

Galaxy A57及Galaxy A37或提早登場 A07 5G 即將上市

Galaxy A57及Galaxy A37或提早登場 傳搭載新 Exynos 晶片 A07 5G 即將上市

根據最新消息，Samsung正準備推出 Galaxy A07 5G、Galaxy A37 及 Galaxy A57 三款新手機。值得注意的是，Galaxy A07 4G 於今年九月已率先登場，而 Galaxy A36 及 Galaxy A56 則在三月全球發表。

Galaxy A07 5G 最快將於本月尾或明年一月初亮相。至於 Galaxy A37 和 Galaxy A57，其發佈時間則可能比前代型號更早。有傳聞指出，三星或會提前在 2026 年二月便正式推出這兩款新機。

Galaxy A37 預計將搭載 Exynos 1480 晶片。 Galaxy A57 則會配備效能更強的 Exynos 1680 處理器。

A37 傳配新 Exynos 晶片

在規格方面，Galaxy A37 預計將搭載 Exynos 1480 晶片，而 Galaxy A57 則會配備效能更強的 Exynos 1680 處理器。兩款手機均被發現現身於 Geekbench 測試平台，並預載基於 Android 16 的 One UI 系統。

此外，有消息透露 Galaxy A57 5G 的充電速度，甚至可能比明年即將推出的旗艦手機 Galaxy S26 更快。這意味著三星可能將部分高效功能下放至中階 A 系列，為用戶帶來更實用的體驗。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

