Galaxy A57及Galaxy A37或提早登場 A07 5G 即將上市

根據最新消息，Samsung正準備推出 Galaxy A07 5G、Galaxy A37 及 Galaxy A57 三款新手機。值得注意的是，Galaxy A07 4G 於今年九月已率先登場，而 Galaxy A36 及 Galaxy A56 則在三月全球發表。
Galaxy A07 5G 最快將於本月尾或明年一月初亮相。至於 Galaxy A37 和 Galaxy A57，其發佈時間則可能比前代型號更早。有傳聞指出，三星或會提前在 2026 年二月便正式推出這兩款新機。
A37 傳配新 Exynos 晶片
在規格方面，Galaxy A37 預計將搭載 Exynos 1480 晶片，而 Galaxy A57 則會配備效能更強的 Exynos 1680 處理器。兩款手機均被發現現身於 Geekbench 測試平台，並預載基於 Android 16 的 One UI 系統。
此外，有消息透露 Galaxy A57 5G 的充電速度，甚至可能比明年即將推出的旗艦手機 Galaxy S26 更快。這意味著三星可能將部分高效功能下放至中階 A 系列，為用戶帶來更實用的體驗。
